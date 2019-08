Ingenico ePayments mette in grado YOOZOO di espandersi globalmente

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Ingenico ePayments, la business unit per il commercio elettronico di Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), il leader mondiale nel settore dei pagamenti elettronici, ha annunciato che fornirà servizi di pagamento a YOOZOO Games, distributore di videogame di grande diffusione come Game of Thrones Winter is Coming e Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac. I sistemi di pagamento di Ingenico assisteranno la multinazionale del settore del gaming nella sua espansione a livello internazionale.

Grazie a Ingenico, YOOZOO Games raggiungerà un numero maggiore di giocatori in tutto il mondo attraverso Ingenico Connect, una piattaforma per applicazioni mobili che offre servizi di pagamento tramite una varietà di dispositivi. Ingenico Connect mette a disposizione una vasta gamma di metodi di pagamento alternativi, cruciali per le aziende di gaming il cui target è composto da consumatori “digitali” di giovane età.

