RoyalMD Produits de bâtiment fait équipe avec Alexandria Moulding pour la distribution du revêtement de composite cellulaire CelectMD et des produits de moulures

WOODBRIDGE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--RoyalMD Produits de bâtiment, une société de Westlake, a annoncé aujourd’hui qu’elle élargira ses rapports avec Alexandria Moulding, une division de U.S. Lumber, qui deviendra le distributeur privilégié des produits de moulures RoyalMD et du revêtement de composite cellulaire CelectMD dans l’ensemble du Canada auprès des professionnels de la construction. Alexandria Moulding est un leader mondial en fabrication et distribution de moulures en bois et en composite de bois et de produits connexes. RoyalMD collabore déjà avec Alexandria Moulding au Canada pour la distribution de produits auprès de partenaires détaillants seulement.

« Après avoir établi un excellent partenariat avec Alexandria Moulding pour distribuer nos produits auprès de nos partenaires détaillants, nous sommes ravis d’étendre ce partenariat aux canaux de distribution professionnels, » a déclaré Scott Szwejbka, vice-président de Royal Produits de bâtiment. « Grâce à leur souci de la qualité et leur engagement envers les service à la clientèle, nous pouvons étayer au Canada nos offres de produits destinées aux professionnels de la construction. »

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous élargissons notre partenariat avec Royal pour desservir les canaux professionnels, » a indiqué Donna Gerrits, vice-présidente des ventes au Canada d’Alexandria Moulding. « Nous choisissons soigneusement nos gammes de produits et travaillons d’arrache-pied à la création de véritables partenariats avec nos clients en leur procurant le meilleur de l’industrie en matière de produits, formation, connaissance des produits et service. »

Alexandria Moulding dessert le marché nord-américain d’un océan à l’autre et exporte des produits à l’échelle mondiale. Sa clientèle comprend des chaînes de vente au détail, des marchands de bois, des groupes d’achat, des grossistes, des clients industriels, des fabricants de portes avec chambranle, ainsi que des exportateurs et des groupeurs de commandes. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à http://www.alexmo.com ou communiquez directement avec Donna Gerrits à dgerrits@alexmo.com.

À propos de Royal Produits de bâtiment :

Royal Produits de bâtiment, une société de Westlake Chemical (NYSE: WLK), fabrique et distribue des matériaux d’avant-garde dans le monde de la rénovation, du bâtiment et de la construction. Depuis près de 50 ans, le soin que l’entreprise accorde à la qualité, à l’innovation et aux relations clients a permis à ses produits d’attirer et de fidéliser un nombre croissant de professionnels du bâtiment, de propriétaires de maison, d’architectes, d’ingénieurs et de distributeurs. Présente dans l’ensemble du Canada et des États-Unis, Royal Produits de bâtiment offre aux secteurs de la construction et de la rénovation une vaste gamme de produits innovateurs comprenant du revêtement extérieur, des moulures et ornements, accessoires, soffites, gouttières, et des terrasses. Pour plus de détails, consultez le site www.royalbuildingproducts.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram et « aimez-nous » sur Facebook.

Avis de non responsabilité :

Les renseignements fournis aux présentes ne sont offerts qu’à titre d’information générale. Toutes les ventes de moulures, de revêtement extérieur ou d’autres produits de bâtiment extérieurs de Royal Produits de bâtiment sont assujetties aux modalités de vente normales de Royal Produits de bâtiment, qui peuvent être obtenues sur demande. Royal Produits de bâtiment n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris mais sans s’y limiter toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Royal Produits de bâtiment et le logo de Royal Produits de bâtiment sont des marques déposées de Royal Building Products (USA) Inc.