NEC與世界糧食計畫署簽署科技稽核與考察合作協定

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--日本電氣株式會社(NEC; TOKYO: 6701)今天宣佈與聯合國世界糧食計畫署(WFP)簽署合作協定，以分享生物辨識技術方面的專長。

由NEC提供的知識支援將協助WFP審查其系統架構，並改進和擴大WFP的數位身份和受益人服務管理平臺SCOPE。

透過這項合作，WFP將能夠加強利用一流科技來開發更強大的平臺，以供WFP和人道主義合作夥伴使用。WEP和這些合作夥伴正在尋求以安全有效的方式提供糧食援助和現金轉移等服務。

這項合作有助於促進聯合國制定的17項永續發展目標(SDG)，特別是旨在「消除饑餓，獲致糧食安全，改善營養狀況和促進永續農業」的第二項目標，其中第2.1條的目標是到2030年消除饑餓。除了這一合作之外，NEC還將繼續與各類國際組織、非政府組織和政府合作，提供先進的生物辨識解決方案，以實現安全、穩定、有效率和平等的社會。

• NEC董事長Nobuhiro Endo

NEC很榮幸能運用我們在IT和生物辨識認證技術方面的專長，為WFP的全球活動貢獻力量。正在召開的第七屆東京非洲發展國際會議(TICAD7)的重點是支持非洲人道主義事業的「數位改革」，而該諒解備忘錄將有助於帶動數位轉型，此符合TICAD7的目標且有助於促進聯合國永續發展目標的實現。

關於日本電氣株式會社

日本電氣株式會社(NEC Corporation)是整合IT和網路科技的領導者，為全球各地的企業和人員提供服務。NEC集團在全球提供促進社會安全、穩定、有效率和平等的「社會解決方案」(Solutions for Society)。

關於世界糧食計畫署

聯合國世界糧食計畫署透過永續發展拯救處於緊急狀況中的生命，幫助改變數百萬人的生活。世界糧食計畫署在全世界80多個國家展開工作，為陷入衝突和災難的人們提供食物，為更美好的未來奠定基礎。

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