NEC与世界粮食计划署签署技术审计与考察合作协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本电气株式会社(NEC; TOKYO: 6701)今天宣布与联合国世界粮食计划署(WFP)签署合作协议，以分享生物识别技术方面的专长。

NEC将通过知识支持帮助WFP审查其系统架构，并改进和扩大WFP的数字身份和受益人服务管理平台SCOPE。

通过这项合作，WFP将能够更好地利用一流技术开发更强大的平台，以供WFP和人道主义合作伙伴使用。WEP和这些合作伙伴正在寻求以安全有效的方式提供粮食援助和现金转移等服务。

这项合作有助于促进联合国制定的17个可持续发展目标(SDG)，特别是旨在“消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业”的目标2，其中第2.1条的目标是到2030年消除饥饿。在这一合作之外，NEC还将继续与各类国际组织、非政府组织和政府合作，提供先进的生物识别解决方案，以实现一个安全、安宁、高效和平等的社会。

• NEC董事会主席Nobuhiro Endo

NEC很荣幸通过我们在IT和生物识别认证技术方面的专长，为WFP的全球活动做出贡献。正在召开的第七届东京非洲发展国际会议(TICAD7)的重点是支持非洲人道主义事业的“数字化改革”，而该谅解备忘录将有助于带动数字化转型以实现TICAD7目标和促进联合国可持续发展目标的实现。

关于日本电气株式会社

日本电气株式会社(NEC Corporation)是整合IT和网络技术的领导者，为全球各地的企业和人员提供服务。NEC集团在全球范围内提供促进社会安全、稳定、效率和公平的“社会解决方案”(Solutions for Society)。

关于世界粮食计划署

联合国世界粮食计划署通过可持续发展拯救处于紧急状况中的生命，帮助改变数百万人的生活。世界粮食计划署在全世界80多个国家开展工作，为陷入冲突和灾难的人们提供食物，为更美好的未来奠定基础。

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