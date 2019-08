Velodyne Lidar annonce le second Sommet mondial annuel sur la sécurité en technologies autonomes

The World Safety Summit on Autonomous Technology, which is open to the public, aims to increase consumer awareness on how autonomous vehicles will revolutionize transportation. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui son deuxième World Safety Summit on Autonomous Technology (Sommet mondial sur la sécurité en technologie autonome) annuel dont l’objectif est de répondre aux problèmes de sécurité et aux inquiétudes du public, relatifs aux véhicules autonomes (VA). L’événement gratuit, ouvert au public se tiendra au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, le 2 octobre. Il aura pour objectif de contribuer à une meilleure compréhension du profit que l’on peut tirer des VA en termes de sécurité, et de susciter un travail de collaboration afin de sensibiliser davantage les consommateurs à la façon dont les VA vont révolutionner les transports.

L’ordre du jour du sommet comprend sept séances d’experts qui présenteront des dirigeants du monde des affaires, du gouvernement, de la sécurité publique ainsi que des chefs de file communautaires. Les séances porteront sur des sujets tels que le processus d’essai des VA, la façon d’aborder la terminologie confuse liée à l’autonomie et à la sécurité des véhicules, la formation et la participation du public, et la cybersécurité.

Parmi les intervenants principaux du sommet figurent le Dr Lawrence Burns, auteur et expert en mobilité, Chris Urmson, cofondateur et PDG d’Aurora, et Mark Rosekind, directeur de l’innovation en matière de sécurité, chez Zoox. Les organisations participant au sommet incluent Argo AI, l’Association internationale des systèmes de véhicules sans pilote (Association for Unmanned Vehicles Systems International, AUVSI), la Silicon Valley, AutonomouStuff, Cruise, Ford, l’Administration nationale de la sécurité des transports routiers (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA), le ministère américain des Transports (Department of Transportation, DOT), les Mères contre l’alcool au volant (Mothers Against Drunk Driving, MADD), les Partenaires pour la formation sur les véhicules automatisés (Partners for Automated Vehicle Education, PAVE), SAE International et d’autres.

L’événement comprendra une zone de démonstration des VA. Les participants peuvent monter à bord de véhicules équipés d’un capteur lidar de Velodyne, de véhicules entièrement autonomes fournis par AutonomouStuff, et expérimenter la conduite électronique de Schaeffler-Paravan. Une balayeuse de rue autonome d’Idriverplus, un drone et un pulvérisateur de verger autonome de GUSS seront exposés. Les participants auront également la possibilité de glaner des informations auprès d’experts dans plus de 25 stands.

Bien que, d’après le taux d’inscription actuel, Velodyne prévoit que le nombre de participants à l’événement doublera celui du sommet inaugural, le nombre de places est limité. Pour s’inscrire, les parties intéressées peuvent se rendre sur le site Web du sommet ici.

« Le Sommet mondial sur la sécurité offre une tribune pour des explications publiques claires et des discussions franches sur l’orientation de l’autonomie authentique, tout en favorisant la transparence et les pratiques des consommateurs », a déclaré Marta Hall, présidente et directrice du développement commercial, de Velodyne Lidar. « Grâce à ce dialogue, nous pensons pouvoir accroître le potentiel des véhicules autonomes, réduisant ainsi les dommages causés par les 94 % de collisions qui résultent actuellement d’erreurs humaines. »

