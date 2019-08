Velodyne Lidar kündigt zweiten jährlichen Weltsicherheitsgipfel für autonome Technologien an

The World Safety Summit on Autonomous Technology, which is open to the public, aims to increase consumer awareness on how autonomous vehicles will revolutionize transportation. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. hat heute den zweiten jährlichen Weltsicherheitsgipfel für autonome Technologien (World Safety Summit on Autonomous Technology) zum Thema Sicherheitsprobleme und öffentliches Interesse an autonomen Fahrzeugen (Autonomous Vehicles, AV) angekündigt. Die kostenlose, der Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltung, die am 2. Oktober im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet, soll Verständnis für die Sicherheitsvorteile von AVs sowie die Zusammenarbeit fördern, um Verbrauchern bewusster zu machen, wie AVs das Verkehrswesen revolutionieren werden.

Die Agenda des Gipfels umfasst sieben Podiumsdiskussionen, an denen Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Regierung, öffentlicher Sicherheit und verschiedenen Gemeinschaften teilnehmen. In den Diskussionen werden Themen wie AV-Testprozesse, Behandlung verwirrender Terminologie zu Fahrzeugautonomie und -sicherheit, Bildung und öffentliches Engagement sowie Cybersicherheit besprochen.

Hauptredner des Gipfels sind Dr. Lawrence Burns, Autor und Mobilitätsexperte, Chris Urmson, Mitgründer und CEO von Aurora, und Mark Rosekind, Chief Safety Innovation Officer bei Zoox. Zu den am Gipfel teilnehmenden Organisationen gehören Argo AI, Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) Silicon Valley, AutonomouStuff, Cruise, Ford, National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA), Department of Transportation (DOT), Mothers Against Drunk Driving (MADD), Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), SAE International und andere.

Die Veranstaltung umfasst einen Bereich für AV-Demonstrationen. Teilnehmer können in von Velodyne Lidar ausgestatten Fahrzeugen oder vollautonomen Fahrzeugen von AutonomouStuff fahren sowie Drive-by-Wire-Lösungen von Schaeffler-Paravan erleben. Es werden eine autonome Straßenkehrmaschine von Idriverplus, eine Drohne und eine autonome Baumspritze von GUSS vorgeführt. Außerdem können Teilnehmer an über 25 Informationsdisplays und -ständen von Experten lernen.

Basierend auf der aktuellen Anmeldequote geht Velodyne davon aus, dass die Veranstaltung die doppelte Teilnehmerzahl des Eröffnungsgipfels haben wird, wobei die Plätze jedoch begrenzt sind. Um sich für die Teilnahme anzumelden, können Interessenten hier die Webseite des Gipfels besuchen.

„Der Weltsicherheitsgipfel bietet ein Forum für klare öffentliche Erklärungen und offene Diskussionen über die Ausrichtung authentischer Autonomie, während gleichzeitig Transparenz und Verfahren für Verbraucher gefördert werden“, sagte Marta Hall, Präsidentin und CBDO von Velodyne Lidar. „Wir glauben, durch diesen Dialog das Potenzial autonomer Fahrzeuge weiterentwickeln und damit Schäden reduzieren zu können, die durch 94 Prozent der Kollisionen verursacht werden, die derzeit Folge menschlichen Versagens sind.“

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidarsensorik-Technologien. David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, erfand 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidarsysteme während seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics. Mr. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck™, der vielseitige Ultra Puck™, der fortschrittliche Alpha Puck™, der ADAS-optimierte Velarray™ sowie die bahnbrechende Software Vella™ für Fahrerassistenzsysteme.

