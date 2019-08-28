TA Associates宣佈對貢茶公司進行策略性成長投資

波士頓、倫敦和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的成長型私募股權公司TA Associates (TA)今天宣佈，它已簽訂對全球知名的優質珍珠奶茶供應商貢茶國際股份有限公司（貢茶公司）進行策略性成長投資的最終協定。Gong Cha Korea創辦人將與TA一起參與投資。該交易可望於10月初完成，財務條款未揭露。

貢茶公司的主要產品為臺式珍珠奶茶，這是加入珍珠狀粉圓的甜奶茶。該公司還提供各種季節性和特色茶品。貢茶公司主要利用加盟模式，透過各種零售店向消費者提供服務，包括城市和郊區商店以及外賣店、商場店面和通常位於火車站和地鐵站等交通繁忙地區的販售亭。目前在全球17個國家和地區已有1,000多家店鋪，包括韓國、日本、臺灣、菲律賓、馬來西亞、墨西哥、澳洲、加拿大、英國和美國。貢茶公司於2006年在臺灣南部的高雄成立。

TA Associates董事總經理兼TA Associates Asia Pacific Ltd.亞洲業務共同主管Edward Sippel表示：「我們很高興將投資高成長企業貢茶公司，它是世界最知名的茶飲品牌之一。我們對其管理團隊成功地將貢茶發展為如此有利可圖的全球業務感到印象深刻。我們將與管理層密切合作，支持該公司的加盟合作夥伴，以進一步鞏固貢茶公司的強大商業模式。我們對這項合作充滿期待，也希望在新市場和現有市場中幫助貢茶品牌成長。」

貢茶公司執行長Euiyeol Kim表示：「我們歡迎TA Associates成為貢茶公司的投資者。TA擁有相當的規模、龐大的資本基礎和全球足跡，是貢茶公司在當前發展階段的理想合作夥伴。TA可提供真正深厚的全球資源和經驗，它將幫助我們進一步鞏固市場地位，讓我們能更有效地建立首屈一指的全球茶飲品牌。」

即將就任貢茶公司執行董事長的Peter Rodwell表示：「我很高興在公司發展的這個重要時刻加入貢茶公司。貢茶的成功是管理團隊在品質、創新和服務方面始終以客戶為中心的結果。我相信，依照TA為成長型企業創造價值的悠久歷史，我們一定能夠將貢茶公司的優質茶飲產品帶給全世界更多的消費者。」Rodwell曾領導麥當勞在亞太和中東的擴張，他為貢茶公司帶來逾30年的零售食品和飲料以及加盟經營經驗。

TA Associates常務董事Michael Berk表示：「全球茶飲市場在過去幾年中穩步成長，包括珍珠奶茶在內的奶茶仍然是亞洲的主要飲料，並且日漸走向全世界。全球茶飲市場估計將大於咖啡市場，並且預料會持續成長。在這種市場形勢下，我們認為貢茶公司在進一步擴大公司的全球業務和品牌方面居於非常有利的地位。」

關於貢茶國際股份有限公司

貢茶公司成立於2006年，是世界最知名的珍珠奶茶品牌之一。「貢茶」意為「進貢給朝廷的好茶」。貢茶公司提供優質的茶葉、產品和服務，其產品從精選的臺灣茶園採購，每四個小時為客戶提供新鮮的現泡茶。自成立以來，貢茶公司已擴展到17個國家和地區的1,000多家店鋪，包括韓國、日本、臺灣、菲律賓、馬來西亞、墨西哥、澳洲、加拿大、英國和美國。有關更多資訊，請造訪www.gong-cha.com/en。

關於TA Associates

TA Associates是全球經驗最豐富的成長型私募股權公司之一，專注於五個目標產業，包括科技、醫療保健、金融服務、消費者和商業服務，投資於有利可圖、具有持續成長機會的成長型公司，現已在全球投資500多家公司。無論是身為大股東或中小投資者，TA均採用長期方法，利用其策略資源幫助管理團隊在優質成長型公司中建立持久價值。自1968年成立以來，TA已經募集325億美元的資金，並且每年投入的資金超過20億美元。公司擁有超過85名投資專業人士，辦事處分別位於波士頓、門洛派克、倫敦、孟買和香港。有關TA Associates的更多資訊，請造訪www.ta.com。

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