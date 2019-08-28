TA Associates宣布对贡茶公司进行战略增长投资

波士顿、伦敦和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的成长型私募股权公司TA Associates (TA)今天宣布，它已签订了对全球领先的优质珍珠奶茶供应商贡茶国际股份有限公司（贡茶公司）进行战略增长投资的最终协议。Gong Cha Korea创始人将与TA一起参与投资。该交易预计将于10月初完成，财务条款未予披露。

贡茶公司的主要产品为台式珍珠奶茶，是一种加入珍珠状粉圆的甜奶茶。该公司还提供各种季节性和特色茶饮料。贡茶公司主要利用加盟模式，通过各种零售店向消费者提供服务，包括城市和郊区商店以及外卖店、商场店面和通常位于火车站和地铁站等交通繁忙地区的售货亭。目前在全球17个国家和地区已有1,000多家店铺，包括韩国、日本、台湾、菲律宾、马来西亚、墨西哥、澳大利亚、加拿大、英国和美国。贡茶公司于2006年在台湾南部的高雄成立。

TA Associates董事总经理兼TA Associates Asia Pacific Ltd.亚洲业务联席主管Edward Sippel表示：“我们很高兴投资于高增长企业贡茶公司，它是世界最知名的茶叶品牌之一。我们对其管理团队成功地将贡茶发展成为一项如此有利可图的全球业务印象深刻。我们将与管理层密切合作，为该公司的特许经营合作伙伴提供支持，以进一步巩固贡茶公司的强大商业模式。我们对这项合作充满期待，也希望帮助在新的和现有市场中发展贡茶品牌。”

贡茶公司首席执行官Euiyeol Kim表示：“我们欢迎TA Associates成为贡茶公司的投资者。TA拥有相当的规模、庞大的资本基础和全球足迹，是贡茶公司在当前发展阶段的理想合作伙伴。TA可提供真正深厚的全球资源和经验，它将帮助我们进一步巩固市场地位，让我们能更有效地建立我们领先的全球茶叶品牌。”

即将就任贡茶公司执行主席的Peter Rodwell表示：“我很高兴在公司发展的这个重要时刻加入贡茶公司。贡茶的成功是管理团队在质量、创新和服务方面始终以客户为中心的结果。我相信，依照TA为成长型企业创造价值的悠久历史，我们一定能够将贡茶公司的优质茶产品带给全世界更多的消费者。”Rodwell曾领导麦当劳在亚太和中东的扩张，他为贡茶公司带来了逾30年的零售食品和饮料以及特许经营经验。

TA Associates常务董事Michael Berk表示：“全球茶叶市场在过去几年中稳步增长，包括珍珠奶茶在内的奶茶仍然是亚洲的主要饮料，并且正越来越多地走向世界。在全球范围内，茶叶市场估计将大于咖啡市场，并且预计会持续增长。在这种市场形势下，我们认为贡茶公司在进一步扩大公司的全球业务和品牌方面处于非常有利的地位。”

关于贡茶国际股份有限公司

贡茶公司成立于2006年，是世界最知名的珍珠奶茶品牌之一。“贡茶”意为“进贡给朝廷的好茶”。贡茶公司提供优质的茶叶、产品和服务，其产品从精选的台湾茶园采购，每四个小时为客户提供新鲜的现泡茶。自成立以来，贡茶公司已扩展到17个国家和地区的1,000多家店铺，包括韩国、日本、台湾、菲律宾、马来西亚、墨西哥、澳大利亚、加拿大、英国和美国。有关更多信息，请访问www.gong-cha.com/en。

关于TA Associates

TA Associates是全球经验最丰富的成长型私募股权公司之一，专注于五个目标行业，包括技术、医疗保健、金融服务、消费者和商业服务，投资于有利可图的、具有持续增长机会的成长型公司，现已在全球投资500多家公司。无论是作为大股东或中小投资者，TA均采用长期方法，利用其战略资源帮助管理团队在高质量成长型公司中建立持久价值。自1968年成立以来，TA已经募集325亿美元的资金，并且每年投入的资金超过20亿美元。公司拥有超过85名投资专业人士，办事处分别位于波士顿、门洛帕克、伦敦、孟买和香港。有关TA Associates的更多信息，请访问www.ta.com。

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