Velodyne Lidar anuncia a segunda edição anual da Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje a segunda edição anual da Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma (World Safety Summit on Autonomous Technology), que abordará questões de segurança e preocupações públicas com relação a veículos autônomos (autonomous vehicles, AV). O evento gratuito, que será aberto ao público e realizado em 2 de outubro no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia, busca promover a compreensão dos benefícios de segurança que podem ser obtidos com AVs e estimular o trabalho em colaboração para ampliar a conscientização entre os consumidores sobre como os AVs revolucionarão o transporte.

A programação da cúpula inclui sete sessões de conversas com líderes de empresas, governos, comunidades e do campo de segurança pública. As sessões analisarão tópicos como processo de testes de AVs, como abordar a terminologia confusa relacionada com autonomia e segurança de veículos, educação e envolvimento do público, e cibersegurança.

Os principais palestrantes da cúpula serão o Dr. Lawrence Burns, autor e especialista em mobilidade; Chris Urmson, cofundador e diretor executivo da Aurora; e Mark Rosekind, diretor de segurança da informação da Zoox. Estarão entre as organizações participantes da cúpula estão a Argo AI, Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) do Vale do Silício, AutonomouStuff, Cruise, Ford, a Administração Nacional de Segurança Rodoviária (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA) dos Estados Unidos, o Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) dos Estados Unidos, Mothers Against Drunk Driving (MADD), Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), SAE International, entre outras.

O evento contará com uma área de demonstração de AVs. Os participantes poderão trafegar em veículos equipados com sensores lidar da Velodyne e em veículos totalmente autônomos fornecidos pela AutonomouStuff, e experimentar o sistema drive-by-wire da Schaeffler-Paravan. Serão exibidos uma vassoura de rua autônoma da Idriverplus, um drone e um pulverizador de pomar autônomo da GUSS. Os participantes também obterão conhecimentos de especialistas em mais de 25 expositores e estandes.

Embora ainda com base na quantidade atual de inscrições, a Velodyne prevê que o evento receberá o dobro de participantes da primeira cúpula, e o espaço é limitado. Os interessados em se inscrever para participar podem acessar o site da cúpula.

“A Cúpula Mundial sobre Segurança representa um fórum para proporcionar explicações claras ao público e debates francos sobre a direção da autêntica autonomia, promovendo ao mesmo tempo a transparência e práticas junto aos consumidores”, comentou Marta Hall, presidente e diretora de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “Por meio desse diálogo, acreditamos que podemos promover o potencial de veículos autônomos e, dessa forma, reduzir os danos causados pelas 94% de colisões geradas atualmente por erro humano.”

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia da nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o Alpha Puck™ para autonomia avançada, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

