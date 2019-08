UHD Alliance Brings Together Filmmakers, CE Companies and Hollywood Studios For New “Filmmaker Mode”

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--De UHD Alliance (UHDA) kondigde, samen met leiders op het gebied van consumentenelektronica, de Hollywood-studio’s en leden van de filmmakersgemeenschap, vandaag hun samenwerking aan bij de ontwikkeling van een nieuwe kijkmodus voor het bekijken van films en episodische tv’s, genaamd “Filmmaker Mode™”.

“Toen Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Patty Jenkins, Martin Scorsese en Christopher Nolan de UHDA benaderden over het uitbreiden van de filmervaring in de woonkamer, waren we enthousiast en het was een ideale situatie om het gesprek aan te gaan”, zei UHD Alliance Chairman Michael Zink van Warner Bros. “De Ultra HD-tv’s van ondersteunende CE-leden zijn in staat om een reeks weergaveopties te leveren en de toevoeging van Filmmaker Mode voor filminhoud, die is gebaseerd op input van een breed scala van vooraanstaande filmmakers, biedt een manier voor consumenten om de visie van de filmmaker beter te ervaren.”

