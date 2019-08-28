Optimus Ride選用Velodyne Lidar的開創性感測器為其自動駕駛汽車提供支援

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣布，Optimus Ride將在其全部自動駕駛車輛上使用Velodyne的突破性雷射雷達感測器。這些感測器提供豐富的電腦感知資料用於即時物件和自由空間偵測，以實現安全導航和可靠操作。Optimus Ride是一家領先的自動駕駛汽車技術公司，致力於轉變易行性。該公司將很快在美國四個州營運其自動駕駛系統。

Optimus Ride執行長兼共同創辦人Ryan Chin博士表示：「Velodyne的感測器提供強大的雷射雷達解決方案，可幫助確保我們的自動駕駛車輛是當今最智慧、最安全的汽車。Optimus Ride要營運SAE 4級車隊有很高的複雜度、智慧、距離和解析度要求。Velodyne的技術符合這些高標準。」

Optimus Ride在規定的地理圍欄區域內（如規劃的社區、園區和城市自動駕駛區域）經營低速客運自動駕駛汽車。該公司的汽車目前在麻塞諸塞州南韋茅斯的波士頓海港區和紐約布魯克林的布魯克林海軍造船廠已有部署。Optimus Ride在海軍造船廠的部署是自動駕駛汽車在紐約州的首項商業部署。Optimus Ride還將很快在加州費爾菲爾德的Paradise Valley Estates和Brookfield Properties位於維吉尼亞州雷斯頓的Halley Rise開發專案部署自動駕駛汽車。

使用Velodyne感測器，Optimus Ride可以精確定位車輛周圍的人員和物體位置，並計算其速度和軌跡。利用這些資訊，汽車的車載電腦系統就可決定如何駛向目的地。

Velodyne Lidar總裁兼執行長Mike Jellen表示：「Optimus Ride車隊展示了Velodyne的智慧雷射雷達感測器是如何幫助各家公司的自動駕駛汽車上路的。Optimus Ride以一種巧妙的方式為人們提供高效率便捷的自動駕駛易行性——有效解決了最初和最後一英里問題。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新易行性、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高效能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Puck™、經ADAS最佳化的Velarray™以及輔助駕駛用開創性軟體Vella™。

關於Optimus Ride

Optimus Ride是一家致力於轉變易行性的自動駕駛汽車技術公司。該公司為隨選易行性解決方案開發自動駕駛汽車演算法、軟體、硬體和系統整合。Optimus Ride的全自動駕駛汽車是工業和辦公園區、軍事和學術園區、智慧城市、港口、機場、混合用途私人開發專案和其他地理圍欄區域的理想易行性選擇。目前，這家自動駕駛汽車技術公司正在麻塞諸塞州、維吉尼亞州、加州和紐約州的城市和園區部署4級自動駕駛系統。Optimus Ride傑出的產業專家團隊出身於麻省理工學院，他們透過與客戶密切合作，為每種環境進行專門設計網路和系統，確保終端使用者獲得該技術所提供的所有優勢。如欲瞭解Optimus Ride將自動駕駛汽車的承諾和優勢帶進現實世界的更多資訊，請造訪www.optimusride.com。

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