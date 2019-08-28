Optimus Ride选用Velodyne Lidar的开创性传感器为其自动驾驶汽车提供支持

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣布，Optimus Ride将在其全部自动驾驶车辆上使用Velodyne的突破性激光雷达传感器。这些传感器提供丰富的计算机感知数据用于实时对象和自由空间检测，以实现安全导航和可靠操作。Optimus Ride是一家领先的自动驾驶汽车技术公司，致力于转变出行方式。该公司将很快在美国四个州运营其自动驾驶系统。

Optimus Ride首席执行官兼联合创始人Ryan Chin博士表示：“Velodyne的传感器提供强大的激光雷达解决方案，可帮助确保我们的自动驾驶车辆是当今最智能、最安全的汽车。Optimus Ride要运营SAE 4级车队有很高的复杂度、智能、距离和分辨率要求。Velodyne的技术符合这些高标准。”

Optimus Ride在规定的地理围栏区域内（如规划的社区、园区和城市自动驾驶区域）运营低速客运自动驾驶汽车。该公司的汽车目前在马萨诸塞州南韦茅斯的波士顿海港区和纽约布鲁克林的布鲁克林海军造船厂已有部署。Optimus Ride在海军造船厂的部署是自动驾驶汽车在纽约州的首项商业部署。Optimus Ride还将很快在加州费尔菲尔德的Paradise Valley Estates和Brookfield Properties位于弗吉尼亚州雷斯顿的的Halley Rise开发项目部署自动驾驶汽车。

使用Velodyne传感器，Optimus Ride可以精确定位车辆周围的人员和物体位置，并计算其速度和轨迹。利用这些信息，汽车的车载计算机系统就可决定如何驶向目的地。

Velodyne Lidar总裁兼首席执行官Mike Jellen表示：“Optimus Ride车队展示了Velodyne的智能激光雷达传感器是如何帮助各家公司的自动驾驶汽车上路的。Optimus Ride以一种巧妙的方式为人们提供高效便捷的自动驾驶出行——有效解决了最初和最后一英里问题。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Puck™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

关于Optimus Ride

Optimus Ride是一家致力于转变出行方式的自动驾驶汽车技术公司。该公司为按需出行解决方案开发自动驾驶汽车算法、软件、硬件和系统集成。Optimus Ride的全自动驾驶汽车是工业和办公园区、军事和学术园区、智能城市、港口、机场、混合用途私人开发项目和其他地理围栏区域的理想出行选择。目前，这家自动驾驶汽车技术公司正在马萨诸塞州、弗吉尼亚州、加利福尼亚州和纽约州的城市和园区部署4级自动驾驶系统。Optimus Ride杰出的行业专家团队出身于麻省理工学院，他们通过与客户密切合作，为每种环境进行专门设计网络和系统，确保最终用户获得该技术所提供的所有优势。如欲了解Optimus Ride将自动驾驶汽车的承诺和优势带入现实世界的更多信息，请访问www.optimusride.com。

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