Andersen Global宣佈與荷蘭事務所達成合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於阿姆斯特丹的Taxture達成合作協定，凸顯了這家全球性協會在歐洲的持續擴張。

Taxture於10年前成立，合夥人曾任職於主要律師事務所和四大會計事務所，共有45名專業人員為國內外客戶提供稅務諮詢和稅務法規遵循服務。此外，公司還為客戶提供法律和公證服務。

Taxture辦事處董事總經理Ferruh Tarik Tigli表示：「我於20年前在Arthur Andersen開始了我的職業生涯，因此我在透明度和管理方面的價值取向已經與Andersen Global的核心價值觀高度一致。我們專注於量身打造客戶服務的原則和專長，讓我們在競爭中脫穎而出。我們期待與Andersen Global一起合作，繼續在荷蘭和全球各地提供高品質的無縫服務。」

Andersen Tax LLC董事長兼執行長Mark Vorsatz表示：「Ferruh的團隊在相當短的時間內就成長為荷蘭一流的事務所，而且他們成功的關鍵是大多數人所認同的Andersen品牌的基本價值。他們擁有高品質的顧問業務，十分契合我們這個全球性機構，能夠讓我們在全球各地提供廣泛的服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過147個據點和4,500多名專業人員。

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