Andersen Global宣布与荷兰事务所达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于阿姆斯特丹的Taxture达成了合作协议，凸显了这家国际化协会在欧洲的持续扩张。

Taxture由与首要律所和四大会计事务所有着密切联系的合作人成立于10年前，其45名专业人士致力于为国内外客户提供税务咨询和税务合规服务。此外，公司还为客户提供法律和公证服务。

Taxture办事处董事总经理Ferruh Tarik Tigli表示：“我于20年前在Arthur Andersen开始了我的职业生涯，因此我在透明度和管理方面的价值取向已经与Andersen Global的核心价值观高度一致。我们致力于定制式客户服务的原则和专长让我们在竞争中脱颖而出。我们期待与Andersen Global开展合作，继续在荷兰和全球各地提供高品质的无缝服务。”

Andersen Tax LLC董事长兼首席执行官Mark Vorsatz表示：“Ferruh的团队在相对较短的时间内就成长为荷兰一流事务所，而且他们成功的关键是大多数人所认同的Andersen品牌的基本价值。他们拥有高品质的咨询执业能力，十分契合我们这个全球化的机构，能够让我们在全球各地交付广泛的服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过147个分支机构和4,500多名专业人员。

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