Andersen Global annoncerer aftale i Holland

Grundlagt for et årti siden af partnere med rødder i større advokatfirmaer og De Store Fire regnskabsfirmaer, tilbyder Taxtures 45 eksperter skatterådgivning og skattemæssige compliance-tjenester til nationale og internationale kunder. Derudover tilbyder firmaet juridiske og notar tjenester til kunder.

”Jeg startede min karriere for 20 år siden hos Arthur Andersen, så mine værdier bestående af gennemsigtighed og forvaltning er allerede godt afstemt med Andersen Globals kerneværdier,” sagde Ferruh Tarik Tigli, administrerende direktør for Taxture. ”Vores bestræbelser på at fokusere på skræddersyede kundeserviceprincipper og ekspertise adskiller os fra konkurrencen. Vi ser frem til at samarbejde med Andersen Global for at fortsætte med at levere sømløs service af høj kvalitet i hele Holland og resten af verden.”

”Ferruhs team har udmærket sig som et fremragende firma i Holland på relativt kort tid, og nøglen til deres succes er de grundlæggende værdier, som de fleste forbinder med Andersen-navnet,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen Tax LLC. ”De har en eksklusiv konsulentpraksis, der passer godt ind i en global organisation, som giver os mulighed for at levere et bredt omfang af internationale tjenester.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, som består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret i mere end 147 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

