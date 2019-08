BANDAI NAMCO Entertainment und Crunchyroll Games kündigen neue strategische Partnerschaft an

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Der namhafte Publisher und Entwickler von interaktiver Unterhaltung BANDAI NAMCO Enterntainment Inc. (im Folgenden zu BNE abgekürzt) und Crunchyroll Games, LLC (im Folgenden zu Crunchyroll abgekürzt), haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, die den Fans ein lohnendes und umfassendes Erlebnis mit ihren Lieblingsfiguren über verschiedene Kontaktpunkte wie Zeichentrickfilme, Spiele und Comics darbringen soll. Crunchyroll ist die weltweit größte Plattform für Anime und Mangas und hat eine globale Community von über 50 Millionen registrierten Nutzern und über 2 Millionen Abonnenten. Dieses Bündnis vereint die Fachkompetenz von BNE in der Entwicklung von Sendematerial und die direkte Verbindung von Crunchyroll zu der Anime-Community sowie die solide Erfahrung des Unternehmens mit Plattformdiensten, was den Nutzern ein durchgängiges Unterhaltungserlebnis mit Anime- und Spielangeboten gewährt.

Der erste Schritt in dieser Partnerschaft ist es, das Browser- und Smartphonespiel NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES von BNE diesen Winter den Crunchyroll-Nutzern in den USA zugänglich zu machen. NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES basiert auf den beliebten Animeserien NARUTO und BORUTO und bringt Lieblingsfiguren der Fans aus mehreren Generationen beider Werke in teambasierten Ein-Klick-Kämpfen zusammen. Crunchyroll-Fans, welche die gleichnamigen Animeserien auf ihrer Plattform mögen, können NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES direkt auf Crunchyroll.com suchen und sofort spielen. BNE hat vor, das Spiel in Zukunft auch in anderen Regionen zu veröffentlichen.

„Dank der riesigen globalen Community und den Abonnenten von Crunchyroll passte diese Partnerschaft strategisch zusammen und war ein wichtiger Schritt bei der Erweiterung unseres Unterhaltungsgeschäfts“, sagte Toru Konno, Leiter von BNE. „Unsere Unternehmensphilosophie beruht darauf, ‚mehr Spaß für alle‘ zu schaffen, was unser stetiges Bestreben ist. Wir freuen uns jetzt schon darauf, was wir mit Crunchyroll in den kommenden Jahren aufbauen können.“

„BANDAI NAMCO Entertainment ist ein globaler Akteur, der unser Ziel teilt, die Anime-Community durch beliebte Inhalte miteinander zu verbinden“, sagte Joanne Waage, Geschäftsführerin von Crunchyroll. „Wir freuen uns auf den Aufbau unserer Partnerschaft, um den Fans damit interaktivere Erlebnisse anzubieten und sie zusammenzubringen.“

Weitere Informationen zu NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES finden sich auf der neuen Website des Spiels unter https://en-narutoxboruto-tri.bn-ent.net/ oder auf der offiziellen Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/ninjatribes/.

Über BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ist ein Anbieter verschiedener Produkte und Dienste für ein globales Publikum, die auf eigenem geistigen Eigentum des Unternehmens beruhen und in Bereichen wie Sendematerial, Videospielsoftware und Live-Unterhaltung zum Ausdruck kommen. BNE gibt „einer neuen Art von Spaß“ Gestalt und setzt großartige Ideen und neuere Technologien um, die sonst nirgends zu finden sind. Darüber hinaus macht BNE den alltäglichen Lebenstrott zu einer angenehmeren Erfahrung und ist bestrebt, das Motto „mehr Spaß für alle“ so umzusetzen, dass den Kunden überall auf der Welt nie das Lachen vergeht. Weitere Informationen finden sich auf https://www.bandainamcoent.co.jp/english/.

Über Crunchyroll Games

Crunchyroll Games ist eine Abteilung von Crunchyroll, die sich auf die Veröffentlichung und den Vertrieb von interaktiven, von Animes inspirierten Inhalten konzentriert. Gegründet wurde sie, um sich mit der lebhaften Community von Videospielliebhabern zu verbinden. Crunchyroll ist weltweit die beliebteste Anime-Marke und hat eine Community von über 50 Millionen registrierten Nutzern und 2 Millionen Abonnenten, die auf sämtliche Inhalte und die weltweit größte Anime-Sammlung zugreifen können. Zu den Titeln von Crunchyroll Games gehören „Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost“, „Grand Summoners“, „RWBY: Crystal Match“ und das kurz vor der Veröffentlichung stehende „Mob Psycho 100: Psychic Battle“. Crunchyroll Games gibt es für iOS und Android. Weitere Informationen zu Crunchyroll Games finden sich auf crunchyrollgames.com.

*Die Angaben in diesem Pressebericht sind auf dem Stand zum Datum der Bekanntmachung. Änderungen des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Danke für Ihr Verständnis.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO Alle Rechte vorbehalten.

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.