HemaCare与Charles River Laboratories合作向中国提供人源生物材料

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--HemaCare Corporation (OTCMKTS: HEMA)是面向生物医药研究、药物发现和细胞疗法工艺开发的人源生物制品和服务定制的全球领先者和可信赖品牌，该公司今天宣布，与Charles River的子公司Vital River签署分销协议，向中国科学界提供直接获取健康和疾病状态人类原始细胞的途径。

北京维通利华饰演动物技术有限公司（Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Co., Ltd）是Charles River Laboratories的子公司，是向中国科学界提供研究模型和相关服务的优质商业供应商。得益于HemaCare与Charles River Laboratories成功和不断增进的全球关系，Vital River入选成为扩大中国分销的合作伙伴。

Charles River Laboratories全球研究模型和服务企业高级副总裁Colin Dunn, Ph.D.评论道：“HemaCare遵守业界最严格的品质标准，一贯提供强大和优质的细胞材料。我们很高兴通过此次国际分销协议构筑我们的合作关系。”

按协议条款，Vital River将向中国研究人员提供HemaCare全线优质人类原始细胞和组织。Vital River目前向大量专注于基础研究和药物发现的科学家提供产品。

HemaCare总裁兼首席执行官Pete van der Wal表示：“能够与Charles River不断拓展我们的关系，并与他们的Vital River子公司合作继续加强和扩大我们的全球布局，我们感到振奋。中国是我们和Vital River的重要市场，Vital River是向中国生物制药研究提供工具和服务的领先供应商，是在这一令人激动的、快速增长的市场中进一步推动我们实现增长的理想伙伴。”

欲了解有关HemaCare的更多信息，请访问我们的网站www.hemacare.com。

关于HemaCare

HemaCare是面向生物医药研究、药物发现和细胞疗法工艺开发的人源生物制品和服务定制的全球领先者。公司拥有经FDA备案的、符合GMP/GTP标准的采集中心组成的网络，确保新鲜供体材料可用于客户并用于HemaCare内部的分离实验室。人类生物材料包括外周血液、骨髓和脐带血，经过分离，成为不同的原始细胞类型，用于新鲜和冷冻分销。40多年来，HemaCare已开发了一个重复供体组成的广泛备案库，面向生物医药和药物发现研究和细胞疗法临床试验提供人源原始血细胞和组织，支持商业化采血，直接赋能客户推进自体和异体细胞疗法。

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