Optimus Ride sélectionne les capteurs pionniers de Velodyne Lidar pour ses véhicules autonomes

Using Velodyne lidar sensors, Optimus Ride will soon be operating its self-driving systems in four U.S. states. (Photo: Business Wire)

Velodyne sensors provide rich computer perception data to Optimus Ride self-driving vehicles that enables safe navigation and reliable operation. (Photo: Business Wire)

Using Velodyne sensors, Optimus Ride can precisely locate the position of people and objects around its vehicles, as well as calculate their speed and trajectory.

Velodyne Lidar announced Optimus Ride will use Velodyne's groundbreaking lidar sensors in its entire fleet of self-driving vehicles. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui qu’Optimus Ride s’apprêtait à utiliser les capteurs lidar révolutionnaires de Velodyne sur l’ensemble de sa flotte de véhicules autonomes. Les capteurs fournissent des données de perception informatiques riches qui permettent la détection d’objets et d’espaces libres en temps réel, pour une navigation sécurisée et une conduite fiable. Optimus Ride, l’une des plus importantes sociétés spécialisées dans la technologie de conduite autonome, et dont la mission est de transformer la mobilité exploitera bientôt ses systèmes de conduite autonome dans quatre États américains.

« Les capteurs de Velodyne fournissent des solutions lidar puissantes qui nous permettent de nous assurer que nos véhicules autonomes soient les plus intelligents et les plus sûrs sur la route aujourd’hui », a indiqué le Dr Ryan Chin, PDG et cofondateur d’Optimus Ride. « Pour qu’Optimus Ride puisse exploiter une flotte au niveau 4 selon les normes de la SAE, il faut une sophistication, une intelligence, une portée et une résolution considérables. La technologie de Velodyne répond à ces exigences élevées. »

Optimus Ride exploite des véhicules autonomes roulant à vitesses réduites pour assurer le transport de passagers dans des zones définies et géographiquement délimitées, de type villes nouvelles, campus et zones de conduite autonome au sein des villes. Les véhicules de la société sont actuellement déployés dans le quartier du port de Boston, à South Weymouth, dans le Massachusetts, ainsi qu’au niveau du chantier naval de Brooklyn Navy Yard, à Brooklyn, New York. Le déploiement d’Optimus Ride au niveau du chantier naval représente le premier déploiement commercial de véhicules autonomes dans l’État de New York. Optimus Ride prévoit également de se déployer sous peu dans la résidence Paradise Valley Estates à Fairfield, en Californie, ainsi qu’au niveau du développement Halley Rise de Brookfield Properties à Reston, en Virginie.

Grâce aux capteurs de Velodyne, Optimus Ride est en mesure de déterminer avec précision la position des personnes et des objets autour de ses véhicules, tout en calculant leur vitesse et leur trajectoire. À partir de ces informations, le système informatique embarqué du véhicule choisit la marche à suivre pour se rendre à destination.

« La flotte d’Optimus Ride montre comment les capteurs lidar intelligents de Velodyne peuvent aider les entreprises à mettre dès aujourd’hui des véhicules autonomes sur la route », a déclaré Mike Jellen, président et chef de la direction commerciale de Velodyne Lidar. « Optimus Ride a une approche ingénieuse qui permet de fournir aux personnes un accès à une mobilité autonome, efficace et pratique, résolvant efficacement le problème du premier et du dernier kilomètre. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d’autonomie et d’assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, dans le cadre de Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L’invention de M. Hall a révolutionné la perception et l’autonomie dans les domaines de l’automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance, de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l’économique Puck™, la solution polyvalente Ultra Puck™, Alpha Puck™, solution pour une autonomie progressive, Velarray™, optimisée pour les systèmes ADAS, et Vella™, un logiciel révolutionnaire d’assistance au conducteur.

À propos d’Optimus Ride

Optimus Ride est une entreprise de technologie de conduite autonome, qui s’est donné pour mission de transformer la mobilité. La société développe des algorithmes, des logiciels, du matériel et des systèmes d’intégration pour véhicules autonomes, le but étant de créer des solutions de mobilité à la demande. Les véhicules entièrement autonomes d’Optimus Ride sont parfaits pour les parcs industriels et les parcs de bureaux, les campus militaires et universitaires, les villes intelligentes, les ports et aéroports, les aménagements privés à usage mixte, et autres espaces géographiquement délimités. À l’heure actuelle, la société de technologie de conduite autonome déploie des systèmes de conduite autonome de niveau 4 dans des villes et des campus du Massachusetts, ainsi qu’en Virginie, en Californie et dans l’État de New York. Ayant été formés au Massachusetts Institute of Technology, les experts exceptionnels d’Optimus Ride travaillent en étroite collaboration avec les clients de la société pour concevoir des réseaux et des systèmes adaptés à chaque environnement, garantissant aux utilisateurs finaux tous les avantages offerts par cette technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Optimus Ride permet au monde réel de bénéficier des promesses et des avantages des véhicules autonomes, rendez-vous sur le site www.optimusride.com.

