ERGO Duitsland Verbetert Klantenservice Met Behulp Van FRISS AI

KEULEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--ERGO Duitsland heeft de oplossing van FRISS om zijn schadebeheerproces te versnellen met succes geïmplementeerd. Dat heeft FRISS, de globale aanbieder van op AI gebaseerde oplossingen voor fraude- en risicodetectie voor de schadeverzekeringsmarkt, vandaag aangekondigd. ERGO maakt onderdeel uit van Munich Re en is een van de grootste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De groep wordt aangedreven door zo’n 40.000 mensen en heeft een totale premieomzet van negentien miljard euro. FRISS heeft ERGO Duitsland niet alleen ondersteund bij zijn digitale transformatie, maar heeft het de groep ook mogelijk gemaakt om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten voor een optimalere portefeuille en een sneller schadebeheerproces. Zo kan ERGO Duitsland zijn klanten nog beter van dienst zijn.

ERGO Duitsland heeft deze oplossing in de bedrijfstakken auto, opstal en aansprakelijkheid geïmplementeerd. Deze implementatie is het vervolg op de reeks projecten die FRISS voor ERGO in Oostenrijk, Griekenland en Litouwen tot een goed einde heeft gebracht. ERGO Duitsland verwerkt elke maand om en nabij de 90.000 controles. Om een goede klantervaring te garanderen, is het gebruik van realtime risico-inschatting cruciaal. Dit stond dan ook centraal in het project.

Nicola Virzi, General Manager bij FRISS DACH: “Het is geweldig om te zien dat we in ons partnerschap met ERGO aan een nieuw hoofdstuk zijn begonnen. Zij willen de allernieuwste digitale initiatieven inzetten om eerlijke klanten zo goed mogelijk te helpen en deze visie past perfect bij FRISS. We zijn vereerd dat we mogen bijdragen aan hun programma voor digitale transformatie en dat we hun schadeafdeling kunnen helpen door het schadebeheerproces te versnellen met onze op AI gebaseerde oplossing voor risico-inschatting.”

Over ERGO Duitsland

ERGO is een internationale verzekeringsmaatschappij die vanuit haar hoofdkantoor in het Duitse Düsseldorf opereert. De groep telt wereldwijd zo’n 28.500 werknemers en meer dan 12.000 verzekeringsmakelaars. ERGO staat in de top vijf verzekeringsmaatschappijen in Duitsland en realiseerde in 2017 een omzet van 18,55 miljard. www.ergo.com

Over FRISS

FRISS richt zich voor 100% op automatische fraude- en risicodetectie voor schadeverzekeraars overal ter wereld. De op AI gebaseerde detectieoplossingen voor acceptatie, schadeclaims en fraudeonderzoek van het bedrijf hebben al meer dan 150 verzekeraars geholpen hun activiteiten uit te bouwen. FRISS detecteert fraude, beperkt risico's en ondersteunt digitale transformatie. Verzekeraars gaan binnen vier maanden van start, op basis van vaste projectprijzen, en halen een gemiddeld rendement van 10 keer de investering (ROI). De oplossingen van FRISS dragen bij aan een lagere loss ratio, een winstgevende portefeuillegroei en een betere klantervaring. www.friss.com