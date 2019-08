Sumitomo SHI FW remporte le contrat de la chaudière LFC à Taïwan

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo SHI FW (SFW) a annoncé aujourd’hui avoir remporté le contrat émis par Cheng Loong Corporation, CLC, pour mettre en place un générateur de vapeur LFC dans son usine de papeterie Chupei Mill à Taïwan. L’exploitation commerciale de la nouvelle chaudière est prévue pour juillet 2021.

SFW devra concevoir et alimenter le générateur de vapeur CLC de 19 MWe et l’équipement auxiliaire, et fournir également des services de conseils techniques pour sa construction et sa mise en service. La chaudière LFC brûlera les rejets de l’usine de papeterie en tant que combustible principal et les boues et le charbon de l’usine de papeterie en tant que combustibles secondaires. C’est la deuxième chaudière LFC que SFW fournit à CLC. En 2012, Sumitomo Heavy Industries (SHI), en tant que titulaire d’une licence SFW, a livré une chaudière LFC de 35 MWe alimentée en combustible à base de charbon et de pneus pour l’usine de papeterie Houli Mill de CLC.

Tomas Harju-Jeanty, PDG de Sumitomo SHI FW, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’être de nouveau sélectionnés par CLC pour fournir notre générateur de vapeur LFC avancé qui sera installé dans son usine de papeterie et qui permettra à CLC de répondre aux normes environnementales plus rigoureuses en matière d’émissions tout en brûlant des déchets combustibles. C’est une solution avantageuse à la fois pour CLC et pour l’environnement. »

Notes aux rédacteurs :

Sumitomo SHI FW (www.shi-fw.com) est un leader mondial des technologies de combustion et de génération de vapeur. La société a vendu plus de 500 unités LFC de génération de vapeur dans le monde, apportant ainsi des solutions technologiques à haute valeur ajoutée aux sociétés de services aux collectivités, aux producteurs d’énergie indépendants et à des clients industriels. Notre position de leader de la combustion LFC s’est traduite par notre engagement à fournir des concepts supérieurs produisant une efficacité élevée, de la flexibilité dans l’usage des combustibles et de faibles émissions. Nos solutions énergétiques, qui vont bien au-delà des technologies à lit fluidisé, couvrent une gamme complète de produits liés à l’environnement, de chaudières de récupération et tout un éventail de services après-ventes.

D’autres informations sur Sumitomo SHI FW sont disponibles sur le site https://www.shi-fw.com/.

Mots clés

Charbon, chaudières, centrales électriques, production d’énergie, émissions, contrôle des émissions, CLFC (combustion sur lit fluidisé circulant), LFC, lit fluidisé circulant, flexibilité de combustible, chaudière LFC, biomasse, Sumitomo SHI FW

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence