Sumitomo SHI FW贏得臺灣CFB鍋爐合約

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Sumitomo SHI FW (SFW)今日宣佈，該公司已獲得正隆集團(Cheng Loong Corporation, CLC)臺灣竹北紙廠的CFB蒸氣發電裝置合約。新鍋爐訂於2021年7月開始商業運行。

SFW將設計和供應19 MWe CFB蒸氣發電裝置和輔助設備，並為安裝和調試提供技術顧問服務。該CFB的設計以紙廠廢品為主要燃料，以紙廠紙漿和煤作為輔助燃料。這是SFW為CLC提供的第二台CFB。2012年，Sumitomo Heavy Industries (SHI)以SFW的被授權人身分，為CLC的后里廠提供了一台以煤和輪胎為燃料的35 MWe CFB鍋爐。

Sumitomo SHI FW執行長Tomas Harju-Jeanty表示：

「我們很高興再次被CLC選中，為其工廠提供我們先進的CFB蒸氣發電裝置，這將使CLC在利用廢棄燃料的同時亦符合更嚴格的環境排放標準。這一解決方案是CLC和環境的雙贏。」

致編輯：

Sumitomo SHI FW (www.shi-fw.com)是燃燒和蒸氣發電科技的全球領導者。 公司已在全球售出500多台CFB鍋爐，為公用事業、獨立發電商和工業客戶帶來高價值科技解決方案。我們在CFB鍋爐燃燒方面的領導地位源於我們提供卓越設計的承諾，這些設計帶來了高效率、燃料靈活性和低排放。我們的電力解決方案擴大至流體化床技術之外的領域，涵蓋一系列完整的環保產品、廢熱鍋爐及大量售後市場服務。

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