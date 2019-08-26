Sumitomo SHI FW赢得台湾CFB锅炉合同

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Sumitomo SHI FW (SFW)今日宣布，该公司已获得正隆集团(Cheng Loong Corporation, CLC)台湾竹北市纸厂的CFB蒸汽发生器合同。新锅炉定于2021年7月开始商业运行。

SFW将设计和供应19 MWe CFB蒸汽发生器和辅助设备，并为安装和调试提供技术咨询服务。该CFB的设计以纸厂废品为主要燃料，以纸厂纸浆和煤作为辅助燃料。这是SFW向CLC提供的第二台CFB。2012年，Sumitomo Heavy Industries (SHI)作为SFW的被许可人，为CLC的后里厂提供了一台以煤和轮胎为燃料的35 MWe CFB锅炉。

Sumitomo SHI FW首席执行官Tomas Harju-Jeanty表示：

“我们很高兴再次被CLC选中，为其工厂提供我们先进的CFB蒸汽发生器，这将使CLC在利用废弃燃料的同时满足更严格的环境排放标准。这一解决方案是CLC和环境的双赢。”

致编辑：

Sumitomo SHI FW (www.shi-fw.com)是燃烧和蒸汽发生技术的全球领导者。 公司已在全球售出500多台CFB锅炉，为公用事业、独立发电商和工业客户带来高价值技术解决方案。我们在CFB锅炉燃烧方面的领导地位源于我们提供卓越设计的承诺，这些设计带来了高效率、燃料灵活性和低排放。我们的电力解决方案扩大至流化床技术之外的领域，以涵盖一系列完整的环保产品、废热锅炉及大量售后市场服务。

欲了解有关Sumitomo SHI FW的更多信息，请访问https://www.shi-fw.com/

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