Mori Building onthult omvangrijk stadsherstelproject in centraal Tokio

Image of Restaurant/Hotel Facing the Central Square (Graphic: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., een vooraanstaand ontwikkelaar van stedelijk landschap, is met de bouw begonnen op zijn ‘Toranomon-Azabudai District Category 1 Urban Redevelopment Project,’ (Toranomon-Azabudai District Categorie 1 Stadsvernieuwingsproject) een omvangrijk stadsherstelproject dat erop is gericht om een nieuwe impuls te geven aan een groot deel van centraal Tokio. Op 5 augustus werd een ceremonie voor de start van de bouw gehouden en de voltooiing van het project is gepland voor eind maart 2023.

Het kernconcept van het Toranomon-Azabudai Project is dat van een ‘modern stedelijk dorp,’ een unieke buurt die het mondaine van een megapool combineert met de intimiteit van een klein dorp in het hart van Tokio. Het beslaat een gebied van ongeveer 8,1 hectare, vergelijkbaar met het Rockefeller Center in New York, en wordt gekenmerkt door zeer veel groen, met een oppervlakte van totaal 24.000 m2 waaronder een centraal plein van 6000 m2. De totale oppervlakte zal 860.400 m2 zijn, waaronder 213.900 m2 kantoorruimte en ongeveer 1400 wooneenheden. Circa 20.000 kantoormedewerkers en 3500 inwoners zullen hier werken en wonen en naar verwachting zullen 25-30 miljoen mensen per jaar een bezoek brengen aan deze totaal nieuwe stad-binnen-een-stad.

De fysieke structuren zullen de allernieuwste seismische ontwerpen en technologieën integreren, met specifieke elektriciteitscentrales die elektriciteit aan de hele buurt leveren. Het project is ontwikkeld om een veilige stad te bieden die het voor mensen mogelijk maakt door te gaan met leven en werken, zelfs bij een grote ramp van een schaal als die van de grote aardbeving in Oost-Japan. Mori Building’s onovertroffen veiligheids- en beveiligingsmaatregelen zijn ontwikkeld om steden te maken waar men naar toe kan ontsnappen in plaats van uit moet vluchten.

Groen en wellness voor een verbeterde levensstijl

Het Toranomon-Azabudai-project zal een ‘unieke mensgerichte ruimte’ creëren door verschillende elementen te mengen en een eigen wereld te creëren. Het project zal naadloos kantoren, woningen, een hotel, een internationale school, winkels, restaurants en culturele faciliteiten integreren in het dagelijks leven, bestaande uit werk, leren, recreatie, interactie en ontspanning. Gebouwd rond innovatieve functies die een soort dorpsplein omgeven door groen zullen omvatten, zal het project een stedelijke ruimte creëren waar mensen harmonie met de natuur vinden en verbinding leggen met elkaar en elkaar inspireren met creativiteit. Veel meer dan louter gebouwen groeperen zal het project een geïntegreerd sociaal ecosysteem realiseren, gebaseerd op een mensgerichte benadering van planning.

Het centrale thema van het project is het zeer grote centrale plein met een oppervlakte van 6000 m2 dat ‘groen en wellness’ biedt, waar mensen uit diverse gemeenschappen samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Een aanzienlijk deel van de locatie, waaronder ruimten op podiumgebouwen, zullen bedekt worden met groen om te profiteren van de trapvormige architectuur. Er zal meer dan twee hectare groene ruimte zijn, waaronder het centrale plein, waardoor een naadloze stedelijk oase wordt gecreëerd gevuld met bomen, bloemen en watergezichten.

Alle elektriciteit die aan de buurt wordt geleverd zal van hernieuwbare bronnen komen, wat in overeenstemming is met de doelen zoals die zijn vastgelegd in het RE100 internationaal milieu-initiatief geleid door de Climate Group van het VK. Het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen die in het gebied wonen en werken zal worden ondersteund door wellnessprogramma's met medische voorzieningen, sportfaciliteiten, een voedselmarkt, restaurants en de omgeving van het centrale plein. Mori Building zal projectcertificatie aanvragen onder de WELL Building Standard™ van het International WELL Building Institute™.

Een stad waar de verschillende aspecten van het leven van mensen naadloos zullen worden verbonden

Het Toranomon-Azabudai-project zal resulteren in een stedelijke omgeving waar verscheidene aspecten van het leven van mensen— werken, wonen, ontspannen, bij elkaar komen, leren, spelen—naadloos verbonden zullen zijn. In plaats van het ontwerpen van de stad rond faciliteiten zoals kantoren, woningen en hotels benadert Mori Building deze ontwikkeling vanuit het perspectief van menselijke activiteit door de barrières tussen faciliteiten te verwijderen. Hier zullen verscheidene faciliteiten interacteren en samenwerken, mensen de gelegenheid bieden van totaal nieuwe levensstijlen; een plaats waar mensen hun leven kunnen leiden in harmonie met de natuur, waar zij elkaar ontmoeten en in een gemeenschap wonen en waar zij een creatief en stimulerend leven kunnen leiden. De gehele stad, vol groen, zal een plaats van leren, een werkplek, een thuis en een speelplaats worden.

Vooraanstaande wereldwijde innovatoren helpen bij het implementeren van een ‘modern stedelijk dorp’-concept

´s Werelds beste ontwikkelaars kwamen bijeen voor het realiseren van het ontwerp van dit uniek ‘modern stedelijk dorp’, waarbij Mori Building een centrale rol speelt in de projectorganisatie. De architectuur van het publieke domein en het lagere niveau werden gecreëerd door Heatherwick Studio van het VK, onder leiding van Thomas Heatherwick, de ontwerper en ontwikkelaar van het Londens Olympisch stadion 2012. De drie wolkenkrabbers werden ontworpen door Pelli Clarke Pelli Architects uit de VS, onder leiding van wijlen César Pelli en Fred Clarke. De retailruimte werd ontworpen door Sou Fujimoto Architects uit Japan, onder leiding van Sou Fujimoto. Andere beroemde deskundigen van over de gehele wereld hebben ook deelgenomen.

Voornaamste deelnemende architecten, ontwikkelaars en ontwerpers • Thomas Heatherwick, Oprichter van Heatherwick Studio • César Pelli (overleden) Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects (Japan) • Glenn Pushelberg en George Yabu, Yabu Pushelberg (Canada) • Marco Costanzi, Marco Costanzi Architects (Italië) • Soo K. Chan, SCDA (Singapore) Tyler Brûlé, Winkreative (VK)

Het verbinden van de ‘Hills’ en het creëren van een nieuw cultureel en economisch hart van Tokio

Mori Building’s strategisch gebied, dat het district omvat dat is omgeven door het Toranomon-Azabudai-project, rondom het centrum van Tokio’s Minato City. Het gebied heeft lang een internationale allure gehad; veel op het buitenland gerichte bedrijven voelen zich ertoe aangetrokken en het heeft een groot aantal buitenlandse inwoners. Door de rijkdom aan internationale smaken, diversiteit en cultuur heeft dit gebied een extreem hoog potentieel om een nieuwe internationale hub van Tokio te worden.

De nieuwe projectlocatie grenst aan het ARK Hills-complex van Mori Building midden tussen Roppongi Hills, het ‘Culturele hart van Tokio’ en Toranomon Hills, de ‘Global Business Hub’. Deze bestaande Hills-projecten zullen gekoppeld worden aan het Toranomon-Azabudai-project; dit zal de ontwikkeling van het gehele gebied verbeteren, dat een nieuw internationaal stedelijk middelpunt creëert en een nieuwe culturele en economische hub in het hart van Tokio.

Projectoverzicht Projectnaam: Toranomon-Azabudai District Category 1 Urban Redevelopment Project Projectuitvoerder: Toranomon-Azabudai District Urban Redevelopment Association Oppervlakte locatie: circa 8,1 hectare Grondoppervlakte: circa 63.900 vierkante meter Totale vloeroppervlakte: circa 860.400 vierkante meter Gebouwen: Woningen (1400 eenheden), kantoren (circa 213.900 m2), retailfaciliteiten (circa 150 winkels), hotel (circa 120 kamers), internationale school (circa 14.000 m2), centraal plein (circa 6000 m2), culturele faciliteiten (circa 9000 m2) Groenvoorziening: circa 2,4 hectare Parkeren: circa 1.880 plaatsen Projectkosten: circa JPY 580 miljard Leden: 285 gerechtigden (vanaf maart 2019) Start van de bouw: 5 augustus 2019 Geplande voltooiing: 31 maart 2023

Over Mori Building

Mori Building is een innovatieve stadsontwikkelaar gevestigd in Tokio. Het bedrijf zet zich in voor het maximaliseren van de magnetische kracht van steden door het creëren en onderhouden van veilige, duurzame en kosmopolitische stadscentra op basis van zijn unieke Vertical Garden City-concept van hoge centra voor bedrijven, onderwijs, vrije tijd en bewoning. Het concept is toegepast bij de vele toonaangevende projecten van het bedrijf, waaronder ARK Hills, Roppongi Hills en Toranomon Hills in Tokio en het Shanghai World Financial Center. Het Mori Building houdt zich ook bezig met het verhuur van vastgoed, projectbeheer en advies. Breng een bezoek aan www.mori.co.jp/en

