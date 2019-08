Mori Building dévoile un projet de renouvellement urbain massif au cœur de Tokyo

Image of Restaurant/Hotel Facing the Central Square (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., un concepteur de paysage urbain de premier plan, a commencé la construction de son « Projet de renouvellement urbain de catégorie 1 du quartier Toranomon-Azabudai », un projet de renouvellement urbain massif visant à revitaliser une vaste zone du centre de Tokyo. Une cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le 5 août et l'achèvement du projet est prévu pour fin mars 2023.

Le concept de base du projet Toranomon-Azabudai est celui d'un « Village urbain moderne », un quartier unique qui alliera la sophistication d'une mégalopole et l'intimité d'un petit village au cœur de Tokyo. Il couvrira une surface d'environ 8,1 hectares, semblable à celle du Rockefeller Center de New York, et se prévaudra de 24 000 m2 d'espaces verts étendus incluant un square central de 6 000 m2 . La surface totale sera de 860 400 m2, et comprendra 213 900 m2 d'espaces de bureaux et environ 1 400 unités résidentielles. Environ 20 000 employés de bureau et 3 500 résidents travailleront et habiteront là, et 25 à 30 millions de visiteurs par an sont attendus dans cette « ville dans une ville » entièrement nouvelle.

Ses structures physiques incorporeront des conceptions et des technologies sismiques avant-gardistes, ainsi que des centrales électriques dédiées qui alimenteront tout le quartier en électricité. Le projet est conçu pour créer une ville sûre qui permettra aux gens de continuer à vivre et à travailler même en cas de catastrophe majeure de l'échelle du Grand tremblement de terre de l'Est du Japon. Les mesures de sûreté et de sécurité exceptionnelles de Mori Building sont conçues pour créer des villes où on se réfugie, et non pas des villes d'où on s'échappe.

Verdure et bien-être optimisant les modes de vie

Le projet Toranomon-Azabudai créera « un espace unique à visage humain » en mélangeant divers éléments et en créant un monde en soi. Le projet intégrera harmonieusement des bureaux, des habitations, un hôtel, une école internationale, des magasins de détail, des restaurants et des installations culturelles au tissu de la vie quotidienne couvrant le travail, l'apprentissage, les loisirs, l'interaction et la détente. Construit autour de caractéristiques innovantes, y compris une place ressemblant à celle d'un village entourée de verdure, le projet créera un espace urbain où les gens seront en harmonie avec la nature tout en interagissant les uns les autres et en s'inspirant mutuellement avec créativité. Bien plus qu'un simple groupe de bâtiments, le projet réalisera un écosystème social intégré basé sur une approche de la planification axée sur les personnes.

Le thème principal du projet est une vaste place centrale de 6 000 m2 offrant « Vert & Bien-être » permettant aux gens de ses diverses communautés de se rassembler et de se rencontrer. Une grande partie du site, y compris les espaces sur le haut des bâtiments de style podium, sera couverte de verdure pour tirer parti de l'architecture étagée. Plus de deux hectares d'espaces verts sont prévus, y compris la place centrale, créant une oasis urbaine harmonieuse offrant des arbres, des fleurs et des paysages aquatiques.

100 % de l'électricité fournie à l'ensemble du quartier proviendra de sources renouvelables, en conformité aux cibles stipulées dans l'initiative environnementale internationale RE100 menée par le Climate Group du Royaume-Uni. Le bien-être mental et physique des habitants et des travailleurs du quartier sera soutenu par des programmes de bien-être impliquant des installations médicales, des installations sportives, un marché alimentaire, des restaurants et l'environnement de la place centrale. Mori Building fera une demande de certification de projet en vertu de la norme WELL Building Standard™ de l'International WELL Building Institute™.

Une ville où divers aspects de la vie des gens seront connectés en toute transparence

Le projet Toranomon-Azabudai créera un environnement urbain où divers aspects de la vie des gens — travail, logement, détente, réunions, apprentissage, jeu —seront connectés en toute transparence. Au lieu de concevoir la ville autour d'installations telles que des bureaux, des habitations et des hôtels, Mori Building aborde ce développement dans l'optique de l'activité humaine en éliminant les barrières entre les installations. Ici, diverses installations interagiront et collaboreront et offriront aux gens la possibilité de modes de vie entièrement nouveaux ; un lieu où les gens peuvent vivre en harmonie avec la nature, où ils se rencontrent et vivent dans une communauté, et où ils peuvent mener une vie créative. La ville entière, un écrin de verdure, deviendra un lieu d'apprentissage, un lieu de travail, un chez soi, et une aire de jeu.

Des innovateurs internationaux de premier plan contribuent au concept de « Village urbain moderne »

Les plus grands créateurs du monde ont été réunis pour travailler sur la conception de ce « Village urbain moderne » unique et Mori Building a joué un rôle clé dans l'organisation du projet. Le domaine public et l'architecture du niveau inférieur ont été créés par Heatherwick Studio du Royaume-Uni, dirigé par Thomas Heatherwick, concepteur et créateur de la vasque olympique de Londres 2012. Les trois gratte-ciels ont été conçus par la firme américaine Pelli Clarke Pelli Architects sous la direction de feu César Pelli et de Fred Clarke. L'espace de magasins a été conçu par Sou Fujimoto Architects du Japon, sous la direction de Sou Fujimoto. D'autres experts de renom du monde entier y ont également participé.

Les principaux architectes, créateurs et concepteurs participants sont les suivants • Thomas Heatherwick, Fondateur de Heatherwick Studio • César Pelli (décédé) Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects (Japon) • Glenn Pushelberg et George Yabu, Yabu Pushelberg (Canada) • Marco Costanzi, Marco Costanzi Architects (Italie) • Soo K. Chan, SCDA (Singapour) Tyler Brûlé, Winkreative (R-U)

Connecter les « Hills » et créer le nouveau cœur culturel et économique de Tokyo

Le domaine stratégique de Mori Building, qui incorpore le quartier couvert par le projet Toranomon-Azabudai, chevauche le centre de la ville de Minato à Tokyo. La localité a depuis longtemps une ambiance internationale ; de nombreuses entreprises tournées vers l'étranger y sont installées et elle héberge un grand nombre de résidents étrangers. Riche en saveurs, diversité et culture cosmopolites, cette localité présente le potentiel extrêmement fort de devenir un nouveau carrefour international de Tokyo.

Le nouveau site du projet est adjacent au complexe ARK Hills de Mori Building à mi-chemin entre Roppongi Hills, le « Centre culturel de Tokyo », et Toranomon Hills, le « Centre commercial mondial ». Ces projets « Hills » existants seront reliés par le projet Toranomon-Azabudai ; ceci optimisera l'évolution de la localité, créant un nouveau point focal urbain international et un nouveau pôle culturel et économique au cœur de Tokyo.

Vue d'ensemble du projet Nom du projet : Projet de renouvellement urbain de catégorie 1 du quartier Toranomon-Azabudai Exécuteur du projet : Association de renouvellement urbain du quartier Toranomon-Azabudai Superficie du site : Environ 8,1 hectares Superficie au sol : Environ 63 900 mètres carrés Surface de plancher totale : Environ 860 400 mètres carrés Bâtiments : Résidences (1 400 unités), bureaux (environ 213 900 m2), installations de détail (environ 150 magasins), hôtel (environ 120 chambres), école internationale (environ 14 000 m2), place centrale (environ 6 000 m2), installations culturelles (environ 9 000 m2) Espaces verts : Environ 2,4 hectares Stationnement : Environ 1 880 places Coût du projet : Environ 580 milliards de yens Membres : 285 titulaires de droits (en mars 2019) Début de la construction : 5 août 2019 Achèvement prévu le : 31 mars 2023

Si vous souhaitez éditer les images, ou obtenir des supports non inclus dans ces téléchargements (p. ex. photos des concepteurs) veuillez contacter Weber Shandwick Japan par e-mail à l'adresse moribldg@webershandwick.com. Téléchargez le lien :(jusqu'au 23 septembre 2019) https://bit.ly/2TKtmUu Mot de passe :mori20xx

À propos de Mori Building

Mori Building est un promoteur immobilier innovant basé à Tokyo. La société a pour mission de maximiser la puissance magnétique des villes en créant et en entretenant des centres urbains sûrs, durables et cosmopolites basés sur son concept unique « Ville-jardin verticale » d’immeubles géants à vocation commerciale, éducative, de loisirs et résidentielle. Ce concept a été appliqué dans de nombreux projets d’avant-garde de la société, notamment à ARK Hills, Roppongi Hills et Toranomon Hills à Tokyo, et au Shanghai World Financial Center. Mori Building se consacre également à la location d’immobilier, à la gestion de projet et au service-conseil. Veuillez visiter www.mori.co.jp/en

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.