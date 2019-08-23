森大廈在東京中心地區推出大型都市再生專案

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--知名城市景觀開發商森大廈株式會社(Mori Building Co., Ltd.)已開始「虎之門-麻布台區第一類都市再開發專案」的施工，這是一項旨在振興東京中心地區大片區域的大型都市再生專案。動土典禮於8月5日舉行，預計將於2023年3月底竣工。

虎之門-麻布台專案的核心概念是「現代都市村」(Modern Urban Village)，致力於在東京核心區域打造融合先進的大都市和親密的小村莊兩種特質的獨特社區。專案占地面積約為8.1公頃，與紐約的洛克菲勒中心相當，並將擁有總計2.4萬平方公尺的廣泛綠化設施，包括6000平方公尺的中心廣場。總建築面積為86.04萬平方公尺，包括21.39萬平方公尺的辦公空間和大約1400個住宅單位。大約2萬名辦公室工作人員和3500名居民將在此工作和居住，預計每年將有2500-3000萬人次前來這個全新的城中城參觀。

該專案的實體結構將結合尖端的抗震設計和科技，由專屬發電廠為整個社區供電。該專案旨在打造一個安全城市，即使發生與日本東部大地震規模相當的重大災難，人們也能繼續在此生活和工作。森大廈無可匹敵的安全和保安措施旨在打造可以庇護居民的城市，而不是導致居民紛紛逃離的城市。

「綠色和健康」創造更佳生活型態

虎之門-麻布台專案將融合多種元素並創建自己的世界，打造出「獨特的以人為本的空間」。該專案將辦公大樓、住宅、酒店、國際學校、零售店鋪、餐廳和文化設施無縫融入日常生活之中，包括工作、學習、遊憩、互動和放鬆功能。該專案擁有眾多創新特色，包括被綠色植物環繞、類似村莊的廣場，將打造人與自然和諧共存，人與人相互聯繫、以創意激勵彼此的城市空間。這個專案不僅僅是一組建築物，它將依據以人為本的規劃方法，實現整合的社會生態系統。

專案的核心主題是強調「綠色與健康」的6000平方公尺超大中央廣場，為來自不同社區的人提供聚會和交流的空間。專案的很大部分場地，包括平台式建築物的屋頂空間，都將被綠色植物覆蓋，以利用其階梯式建築。專案規劃了超過兩公頃的綠地（包括中央廣場），創造融合了樹木、花卉和水景的無縫城市綠洲。

整個社區的供電100%來自於再生能源，達到英國Climate Group主導的RE100國際環境倡議中規定的目標。眾多醫療設施、運動設施、食品市場、餐廳和中央廣場環境提供的健康計畫，將照顧在該地區生活和工作者的身心健康。森大廈將為專案申請國際 WELL 建築研究院(International WELL Building Institute™)的WELL建築標準(WELL Building Standard™)認證。

將人們生活的各個層面無縫連接的城市

虎之門-麻布台專案打造的城市環境將人們生活的各個層面，如工作、生活、放鬆、聚會、學習、玩樂等無縫連接在一起。森大廈在處理這項開發案時不是以辦公大樓、住宅和酒店等設施為重點來設計城市，而是從人類活動的角度消除設施之間的障礙。在這裡，各種設施之間可以互動和協作，為人們提供擁有全新生活型態的機會；它是人們可以與自然和諧相處的地方，可以在社區中相遇和生活的地方，可以過著充滿創意和活力的生活的地方。整個城市全面綠化，將成為學習和工作場所、家園和遊樂場。

知名全球創新專家幫助落實「現代都市村」概念

世界頂尖的創意者集合起來，落實了這個獨特的「現代都市村」的設計，森大廈在專案籌劃過程中扮演關鍵角色。公共區域和建築群的低層部分由英國Heatherwick Studio事務所打造，由2012年倫敦奧運會聖火台的設計者和創造者Thomas Heatherwick親自領銜。三棟超高層建築物的設計則由美國的Pelli Clarke Pelli Architects事務所負責，由知名建築師César Pelli（已故）和Fred Clarke指導。零售空間由日本Sou Fujimoto Architects事務所負責，Sou Fujimoto領導。來自全球的其他多位知名專家也有參與。

主要參與的建築師、創作者和設計師 • Thomas Heatherwick， Heatherwick Studio創辦人 • César Pelli（已故） Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto， Sou Fujimoto Architects（日本） • Glenn Pushelberg和George Yabu， Yabu Pushelberg（加拿大） • Marco Costanzi， Marco Costanzi Architects（義大利） • Soo K. Chan，SCDA（新加坡） Tyler Brûlé，Winkreative（英國）

連接Hills建築群並在東京創造新的文化和經濟中心

森大廈的策略性區域（包括虎之門-麻布台專案）橫跨東京港區中心。該地區一直以來都有濃厚的國際色彩；許多涉外公司聚集於此，大量外國居民也在此生活。憑藉豐富的國際風味、多元性和文化，這個地區極有潛力成為東京新的國際中心。

新專案工地毗鄰被譽為「東京文化中心」的六本木新城(Roppongi Hills)和被譽為「全球商業樞紐」的虎之門之丘(Toranomon Hills)中央點的森大廈方舟之丘(ARK Hills)建築群。這些現有的Hills專案將被虎之門-麻布台專案連接起來；這將促進整個區域的演變，在東京市中心建立新的國際化城市焦點和新的文化及經濟中心。

專案概覽 專案名稱： 虎之門-麻布台區第一類都市再開發專案 專案執行者： 虎之門-麻布台區都市再開發協會 場地面積： 大約8.1公頃 地面面積： 約6.39萬平方公尺 總建築面積： 約86.04萬平方公尺 建築物： 住宅（1400個單位）、辦公大樓（約21.39萬平方公尺）、零售設施（約150個店鋪）、酒店（約120間客房）、國際學校（約1.4萬平方公尺）、中央廣場（約6000平方公尺）、文化設施（約9000平方公尺） 綠化： 約2.4公頃 停車位： 約1880個車位 專案費用： 約5800億日圓 成員： 約285個權利持有者（截至2019年3月） 開工： 2019年8月5日 計畫竣工： 2023年3月31日

關於森大廈株式會社

森大廈是一家創新的城市地產開發商，總部位於東京。公司秉持其獨特的「垂直花園城市」理念，即打造集商業、教育、休閒和居住於一體的摩天大樓，創建和營造安全、永續、海納百川的城市中心，充分發揮城市的磁吸效應。這一理念一直被應用於該公司眾多一流的專案，包括東京方舟之丘、六本木新城和虎之門之丘，以及上海環球金融中心。森大廈還從事房地產租賃、專案管理和顧問業務。請造訪www.mori.co.jp/en

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。