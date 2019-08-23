森大厦在东京中心地区推出大型城市改造工程

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--知名城市景观开发商森大厦株式会社(Mori Building Co., Ltd.)已开始“虎之门-麻布台地区一类城市再开发项目”的施工，这是一项旨在振兴东京中心地区大片区域的大型城市改造工程。项目奠基仪式于8月5日举行，预计将于2023年3月底竣工。

虎之门-麻布台项目的核心概念是“现代都市村”(Modern Urban Village)，致力于在东京核心区域打造融合先进的大都市和亲密的小村庄两种特质的独特社区。项目占地面积约为8.1公顷，与纽约的洛克菲勒中心相当，并将拥有总计2.4万平方米的广泛的绿化设施，包括6000平方米的中心广场。总建筑面积为86.04万平方米，包括21.39万平方米的办公空间和大约1400个住宅单位。大约2万名办公室工作人员和3500名居民将在此工作和居住，预计每年将有2500-3000万人次前来这个全新的城中城参观。

项目的实体结构将结合尖端的抗震设计和技术，由专门的发电站为整个社区供电。项目旨在打造一个安全城市，即使发生与日本东部大地震规模相当的重大灾难，人们也能继续在此生活和工作。森大厦无可匹敌的安全和安保措施旨在打造可以庇护居民的城市，而不是导致居民纷纷逃离的城市。

“绿色和健康”提升生活方式

虎之门-麻布台项目将通过融合多种元素并创建自己的世界，打造出“独特的以人为本的空间”。项目将写字楼、住宅、一家酒店、一所国际学校、零售店铺、餐厅和文化设施无缝融入日常生活当中，包括工作、学习、娱乐、互动和放松功能。项目拥有众多创新特色，包括被绿植环绕、类似村庄的广场，将打造人与自然和谐共存，人与人相互联系、以创意激励彼此的城市空间。这个项目不仅仅是一组建筑物，它将基于以人为本的规划方法，实现综合社会生态系统。

项目的核心主题是强调“绿色与健康”的6000平方米超大中央广场，为来自不同社区的人提供聚集和交流的空间。项目的很大部分场地，包括裙楼的屋顶空间都将被绿植覆盖，以利用其阶梯式建筑。项目规划了超过两公顷的绿地（包括中央广场），创造融合了树木、花卉和水景的无缝的城市绿洲。

整个社区的供电100%来自于可再生能源，达到英国Climate Group主导的RE100国际环境倡议中规定的目标。通过众多医疗设施、体育设施、食品市场、餐厅和中央广场环境提供的健康计划将照顾在该地区生活和工作者的身心健康。森大厦将为项目申请国际 WELL 建筑研究院(International WELL Building Institute™)的WELL建筑标准(WELL Building Standard™)认证。

将人们生活的各个方面无缝连接的城市

虎之门-麻布台项目打造的城市环境将人们生活的各个方面，如工作、生活、放松、聚会、学习、玩乐等无缝连接在一起。森大厦在处理这个开发项目时不是围绕写字楼、住宅和酒店等设施来设计城市，而是从人类活动的角度消除设施之间的障碍。在这里，各种设施之间可以互动和协作，为人们提供全新生活方式的机会；它是人们可以与自然和谐相处的地方，可以在社区中相遇和生活的地方，可以过着充满创意和活力的生活的地方。整个城市被绿色植物所覆盖，将成为一个学习和工作场所，一个家和一个游乐场。

知名全球创新专家帮助落实“现代都市村”概念

世界顶尖的创意者集合起来，落实了这个独特的“现代都市村”的设计，森大厦在项目组织过程中发挥了关键作用。公共区域和建筑群的低层部分由英国Heatherwick Studio事务所打造，由2012年伦敦奥运会圣火台的设计者和创造者Thomas Heatherwick亲自领衔。三栋超高层建筑的设计则由美国的Pelli Clarke Pelli Architects事务所负责，由知名建筑师César Pelli（已故）和Fred Clarke进行指导。零售空间由日本Sou Fujimoto Architects事务所负责，Sou Fujimoto负责领导。来自全球的其他多位知名专家也有参与。

主要参与的建筑师、创作者和设计师 • Thomas Heatherwick， Heatherwick Studio创始人 • César Pelli（已故） Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto， Sou Fujimoto Architects（日本） • Glenn Pushelberg和George Yabu， Yabu Pushelberg（加拿大） • Marco Costanzi， Marco Costanzi Architects（意大利） • Soo K. Chan，SCDA（新加坡） Tyler Brûlé，Winkreative（英国）

连接Hills建筑群并在东京创造新的文化和经济中心

森大厦的战略区域（包括虎之门-麻布台项目）横跨东京港区中心。该地区一直以来都有浓厚的国际化色彩；许多涉外公司汇聚于此，大量外国居民也在此生活。这个地区凭借丰富的国际化风味、多元性和文化，极有潜力成为东京新的国际中心。

新的项目工地毗邻被誉为“东京文化中心”的六本木新城(Roppongi Hills)和被誉为“全球商业枢纽”的虎之门之丘(Toranomon Hills)中央点的森大厦方舟之丘(ARK Hills)建筑群。这些已有的Hills项目将被虎之门-麻布台项目连接起来；这将加强整个区域的演变，在东京市中心建立一个新的国际化城市焦点和新的文化及经济中心。

项目概览 项目名称： 虎之门-麻布台一类城市重新开发项目 项目执行方： 虎之门-麻布台地区城市重新开发协会 场地面积： 大约8.1公顷 地面面积： 约6.39万平方米 总建筑面积： 约86.04万平方米 建筑物： 住宅（1400个单位）、写字楼（约21.39万平方米）、零售设施（约150个店铺）、酒店（约120间客房）、国际学校（约1.4万平方米）、中央广场（约6000平方米）、文化设施（约9000平方米） 绿化： 约2.4公顷 停车位： 约1880个车位 项目费用： 约5800亿日元 成员： 约285个权利持有者（截至2019年3月） 开工： 2019年8月5日 计划竣工： 2023年3月31日

关于森大厦株式会社

森大厦是一家创新的城市地产开发商，总部位于东京。公司秉持其独特的“垂直花园城市”理念，即打造集商业、教育、休闲和居住于一体的摩天大楼，通过创建和营造安全、可持续、海纳百川的城市中心，充分发挥城市的集聚效应。这一理念一直被应用于公司众多一流的项目，包括东京方舟之丘、六本木新城和虎之门之丘，以及上海环球金融中心。森大厦还从事房地产租赁、项目管理和咨询业务。请访问www.mori.co.jp/en

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