Mori Building revela projeto massivo de regeneração urbana no centro de Tóquio

Image of Restaurant/Hotel Facing the Central Square (Graphic: Business Wire)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Mori Building Co., Ltd., uma empresa líder no empreendimento de paisagens urbanas, começou a construção de seu “ Projeto de reabilitação urbana categoria 1 do distrito Toranomon-Azabudai (Toranomon-Azabudai District Category 1 Urban Redevelopment Project)”, um projeto massivo de regeneração urbana que visa revitalizar uma grande área do centro de Tóquio. Uma cerimônia de inauguração foi realizada em 5 de agosto e a conclusão do projeto está prevista para o final de março de 2023.

O conceito central do Projeto Toranomon-Azabudai é o de uma “Vila Urbana Moderna”, um bairro único que combinará a sofisticação de uma megalópole com a intimidade de uma pequena aldeia no coração de Tóquio. Ele cobrirá uma área de aproximadamente 8,1 hectares, semelhante à área do Rockefeller Center de Nova Iorque, e contará com ampla área verde, totalizando 24.000 m2, incluindo uma praça central de 6.000 m2. A área total será de 860.400 m2, incluindo 213.900 m2 de escritórios e cerca de 1.400 unidades residenciais. Cerca de 20.000 funcionários de escritórios e 3.500 moradores trabalharão e viverão lá, e espera-se a visita de 25 a 30 milhões de pessoas por ano a essa novíssima cidade dentro de uma cidade.

Suas estruturas físicas incorporarão projetos e tecnologias sísmicas de última geração, com centrais elétricas dedicadas fornecendo eletricidade para toda a vizinhança. O projeto é desenvolvido para fornecer uma cidade segura que permitirá que as pessoas continuem vivendo e trabalhando, mesmo no caso de um grande desastre nas proporções do Grande terremoto do Leste do Japão. As insuperáveis medidas de proteção e segurança da Mori Building são projetadas para criar cidades que sirvam como destino para escapar, em vez de um ponto de fuga.

Verde e bem-estar para estilos de vida aprimorados

O Projeto Toranomon-Azabudai criará um “espaço único centrado nas pessoas”, misturando diversos elementos e criando um mundo próprio. O projeto integrará escritórios, residências, um hotel, uma escola internacional, lojas de varejo, restaurantes e instalações culturais na estrutura da vida cotidiana, abrangendo trabalho, aprendizado, recreação, interação e relaxamento. Construído em torno de recursos inovadores que incluirão uma praça semelhante a uma aldeia cercada por vegetação, o projeto criará um espaço urbano onde as pessoas alcançarão a harmonia com a natureza, além de se conectarem e inspirarem umas às outras com criatividade. Muito mais do que um mero agrupamento de edifícios, o projeto concretizará um ecossistema social integrado baseado em uma abordagem centrada nas pessoas para o planejamento.

O tema central do projeto é a enorme praça central de 6.000 m2, oferecendo “Verde e bem-estar”, viabilizando a reunião e a socialização das pessoas de suas diversas comunidades. Uma parte significativa do local, incluindo espaços no topo dos edifícios do pódio, será coberta com vegetação para aproveitar a arquitetura escalonada. Haverá mais de dois hectares de espaço verde, incluindo a praça central, criando um oásis urbano repleto de árvores, flores e paisagens aquáticas.

100% da eletricidade fornecida a todo o bairro será proveniente de fontes renováveis, o que atenderá às metas estipuladas na iniciativa ambiental internacional RE100, liderada pelo Climate Group, do Reino Unido. O bem-estar mental e físico das pessoas que vivem e trabalham na área será apoiado por programas de bem-estar envolvendo instalações médicas, instalações esportivas, um mercado de alimentos, restaurantes e o ambiente da praça central. A Mori Building solicitará a certificação do projeto no WELL Building Standard™ do Internacional WELL Building Institute™.

Uma cidade na qual vários aspectos da vida das pessoas serão conectados sem problemas

O Projeto Toranomon-Azabudai resultará em um ambiente urbano no qual vários aspectos da vida das pessoas (trabalho, vida, relaxamento, reuniões, aprendizados, brincadeiras) estarão perfeitamente conectados. Em vez de projetar a cidade em torno de instalações como escritórios, residências e hotéis, a Mori Building está abordando esse desenvolvimento sob a perspectiva da atividade humana, removendo as barreiras entre as instalações. Aqui, várias instalações vão interagir e colaborar, oferecendo às pessoas a oportunidade de estilos de vida totalmente novos; um lugar onde as pessoas possam passar a vida em harmonia com a natureza, onde se encontrarão e viverão em uma comunidade, e onde poderão viver vidas criativas e estimulantes. A cidade inteira, cheia de vegetação, se tornará um local de aprendizado, um local de trabalho, um lar e um parque de diversões.

Líderes de inovação global ajudam a implementar um conceito de “aldeia urbana moderna”

Os principais criadores do mundo foram reunidos para concretizar o design desta singular “aldeia urbana moderna”, com a Mori Building desempenhando um papel fundamental na organização do projeto. O reino público e arquitetura de nível inferior foram criados pelo Heatherwick Studio do Reino Unido, liderado por Thomas Heatherwick, o designer e criador do London 2012 Olympic Cauldron. Os três arranha-céus foram projetados pela Pelli Clarke Pelli Architects dos EUA, sob a direção do falecido César Pelli e de Fred Clarke. O espaço de varejo foi projetado pela Sou Fujimoto Architects do Japão, liderada por Sou Fujimoto. Outros especialistas notáveis de todo o mundo também participaram.

Principais arquitetos, criadores e designers participantes • Thomas Heatherwick, Fundador do Heatherwick Studio • César Pelli (falecido) Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects (Japão) • Glenn Pushelberg e George Yabu, Yabu Pushelberg (Canadá) • Marco Costanzi, Marco Costanzi Architects (Itália) • Soo K. Chan, SCDA (Cingapura) Tyler Brûlé, Winkreative (Reino Unido)

Conectando os “Hills” e criando um novo coração cultural e econômico de Tóquio

A área estratégica da Mori Building, que incorpora o distrito englobado pelo Projeto Toranomon-Azabudai, fica no centro da cidade de Minato, em Tóquio. A área há muito tempo tem uma sensação internacional; muitas empresas estrangeiras estão no entorno e abrigam um grande número de residentes estrangeiros. Rica em sabores internacionais, diversidade e cultura, essa área tem um potencial extremamente alto para se tornar um novo centro internacional de Tóquio.

O novo local do projeto fica ao lado do complexo ARK Hills, da Mori Building, no ponto intermediário entre Roppongi Hills, o “coração cultural de Tóquio” e Toranomon Hills, o “centro global de negócios”. Esses projetos Hills existentes serão vinculados ao Projeto Toranomon-Azabudai; isso aumentará a evolução de toda a área, criando um novo ponto focal urbano internacional, bem como um novo centro cultural e econômico no coração de Tóquio.

Visão geral do projeto Nome do projeto: Projeto de reabilitação urbana categoria 1 do distrito Toranomon-Azabudai Executor do projeto: Toranomon-Azabudai District Urban Redevelopment Association Área do local: Aproximadamente 8,1 hectares Área do terreno: Aproximadamente 63.900 metros quadrados Área total: Aproximadamente 860.400 metros quadrados Edificações: Residências (1.400 unidades), escritórios (aproximadamente 213.900 m2), instalações de varejo (aproximadamente 150 lojas), hotel (aproximadamente 120 quartos), escola internacional (aproximadamente 14.000 m2), praça central (aproximadamente 6.000 m2), instalações culturais (aproximadamente 9.000m2) Vegetação: Aproximadamente 2,4 hectares Estacionamento: Aproximadamente 1.880 vagas Custo do projeto: Aproximadamente JPY 580 bilhões Membros: 285 detentores de direitos (até março de 2019) Início da construção: 5 de agosto de 2019 Conclusão planejada: 31 de março de 2023

Caso deseje editar as imagens, ou deseje materiais não incluídos nestes downloads (p. ex., fotografias de designers), entre em contato com a Weber Shandwick Japan enviando um e-mail para moribldg@webershandwick.com. Link para download: (até 23 de setembro de 2019) https://bit.ly/2TKtmUu Senha: mori20xx

Sobre a Mori Building

Mori Building é uma desenvolvedora urbana inovadora com sede em Tóquio. A empresa tem o compromisso de maximizar o poder magnético das cidades, criando e fomentando centros urbanos seguros, sustentáveis e cosmopolitas, baseados no seu conceito exclusivo de cidade jardim vertical de centros comerciais, educacionais, residenciais e de lazer de alto nível. O conceito foi aplicado nos vários projetos de ponta da empresa, inclusive ARK Hills, Roppongi Hills e Toranomon Hills, em Tóquio, e no Centro financeiro mundial de Xangai (Shanghai World Financial Center). A Mori Building também está envolvida em arrendamento de imóveis, gestão de projetos e consultoria. Acesse o site www.mori.co.jp/en

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.