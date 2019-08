Mori Building intraprende un imponente progetto di rigenerazione urbana nel centro di Tokyo

Image of Restaurant/Hotel Facing the Central Square (Graphic: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., una prestigiosa impresa edile specializzata nella progettazione di spazi urbani, ha avviato i lavori per la costruzione del “ Progetto di riqualificazione urbana del distretto di Toranomon-Azabudai di Categoria 1”, un progetto di rigenerazione urbana di amplissima portata inteso a rivitalizzare una zona estesa nel centro di Tokyo. Il 5 agosto ha avuto luogo la cerimonia d'inaugurazione e il progetto dovrebbe essere portato a termine verso la fine del mese di marzo del 2023.

Il Progetto Toranomon-Azabudai si ispira al concetto di “borgo urbano moderno”, un quartiere unico in cui la sofisticatezza di una megalopoli si sposa con l'intimità di un paesino nel cuore di Tokyo. Il progetto si estenderà su una superficie di approssimativamente 8,1 ettari, il che corrisponde pressapoco alla superficie dell'area ospitante il Rockefeller Center a New York, e comprenderà estesi spazi verdi con una superficie complessiva di 24.000 m2, nonché una piazza centrale di 6.000 m2 . La metratura utile totale corrisponderà a 860.400 m2, ove 213.900 m2 ospiteranno uffici e circa 1.400 unità residenziali. All'incirca 20.000 impiegati e 3.500 residenti lavoreranno e vivranno in questa innovativa città dentro la città che si prevede accoglierà 25-30 milioni di visitatori all'anno.

Le strutture fisiche incorporeranno tecnologie e design antisismici all'avanguardia e saranno dotate di centrali elettriche dedicate che forniranno energia elettrica all'intero quartiere. Il progetto è finalizzato alla creazione di una città sicura che permetta alle persone di continuare a vivere e lavorare normalmente anche in caso di una catastrofe naturale di proporzioni simili a quelle del Grande terremoto del Giappone orientale. Gli adeguamenti di sicurezza ineguagliati implementati da Mori Building sono intesi a creare una città in cui rifugiarsi anziché una città da cui fuggire.

Vegetazione e benessere per stili di vita migliori

Il Progetto Toranomon-Azabudai darà vita a uno “spazio unico incentrato sulle persone” abbinando elementi diversificati e creando un mondo a sé stante. Il progetto ambisce alla perfetta integrazione di uffici, residenze, un hotel, una scuola internazionale, negozi, ristoranti e centri culturali con tutti gli aspetti della vita quotidiana, dal lavoro all'istruzione, allo svago, alle interazioni e al riposo. Il progetto, che prevede elementi innovativi come una tipica piazza di paese circondata dal verde, andrà a creare uno spazio urbano in cui le persone convivono in armonia con la natura oltre ad interagire tra loro e ad ispirare creatività gli uni negli altri. Ben lungi dall'essere un mero raggruppamento di edifici, il progetto creerà un ecosistema sociale integrato basato su un approccio alla pianificazione incentrato sulle persone.

L'essenza stessa del progetto è rappresentata da un'enorme piazza centrale di 6.000 m2 pensata all'insegna “del verde e del benessere” che permetterà a persone appartenenti a diverse comunità di incontrarsi e conoscersi. Una parte significativa del sito, comprendente spazi in cima ad edifici su podio, sarà ricoperta di vegetazione per sfruttare l'architettura a gradoni. Vi saranno più di due ettari di spazi verdi, compresa la piazza centrale, per creare un'oasi urbana perfettamente integrata punteggiata di alberi, fiori e paesaggi acquatici.

Il 100% dell'energia elettrica fornita all'intero quartiere proverrà da fonti rinnovabili, in conformità agli obiettivi sanciti dall'iniziativa internazionale per la tutela dell'ambiente RE100 guidata dal Climate Group del Regno Unito. Il benessere emotivo e fisico delle persone che abiteranno e lavoreranno in questa zona saranno sostenuti per mezzo di programmi per il benessere di cui faranno parte strutture mediche, strutture sportive, un mercato alimentare, ristoranti e l'ambiente della piazza centrale. Mori Building presenterà domanda per la certificazione del progetto ai sensi del WELL Building Standard™ dell'International WELL Building Institute™.

Una città in cui vari aspetti della vita delle persone saranno armoniosamente interconnessi gli uni agli altri.

Il Progetto Toranomon-Azabudai darà vita a un ambiente urbano in cui vari aspetti della vita delle persone - lavoro, vita privata, relax, incontri, apprendimento e svago - saranno armoniosamente interconnessi gli uni agli altri. Anziché pianificare la città in base a strutture quali uffici, residenze e hotel, per questo progetto Mori Building ha adottato un approccio basato sulla prospettiva delle attività umane eliminando le barriere tra strutture. Qui, varie strutture interagiranno e collaboreranno le une con le altre offrendo alle persone l'opportunità di condurre uno stile di vita del tutto inedito; un luogo dove le gente può convivere in armonia con la natura, dove le persone si incontreranno e vivranno come membri di una collettività e dove potranno condurre un'esistenza creativa e stimolante. L'intera città, immersa nel verde, diverrà un luogo di apprendimento, un posto di lavoro, una casa e un parco giochi.

Innovatori di prestigio mondiale contribuiscono alla concretizzazione del concetto di "borgo urbano moderno”

Sono stati radunati i migliori progettisti al mondo per realizzare questo ineguagliato “borgo urbano moderno”, per cui Mori Building sta svolgendo un ruolo chiave per quanto concerne la pianificazione del progetto. Gli spazi pubblici e l'architettura dei piani bassi sono stati creati da Heatherwick Studio del Regno Unito, sotto la guida di Thomas Heatherwick, progettista e creatore del braciere olimpico per le Olimpiadi di Londra del 2012. I tre grattacieli sono stati progettati da Pelli Clarke Pelli Architects degli Stati Uniti sotto la guida del defunto César Pelli e Fred Clarke. Lo spazio adibito a negozi è stato progettato da Sou Fujimoto Architects del Giappone, sotto la guida di Sou Fujimoto. Hanno contribuito inoltre altri rinomati esperti provenienti da diverse regioni del mondo.

Architetti, creatori e progettisti principali • Thomas Heatherwick, Fondatore di Heatherwick Studio • César Pelli (defunto) Pelli Clarke Pelli Architects • Fred Clarke Pelli Clarke Pelli Architects • Sou Fujimoto, Sou Fujimoto Architects (Giappone) • Glenn Pushelberg e George Yabu, Yabu Pushelberg (Canada) • Marco Costanzi, Marco Costanzi Architects (Italia) • Soo K. Chan, SCDA (Singapore) Tyler Brûlé, Winkreative (Regno Unito)

Connessione dei “vicinati” e creazione di un nuovo centro culturale ed economico a Tokyo

L'area strategica di Mori Building, che incorpora il quartiere ospitante il Progetto Toranomon-Azabudai, si trova a ridosso del centro Minato City di Tokyo. La zona è conosciuta da molto tempo per la sua atmosfera internazionale; attira infatti numerose aziende con operazioni multinazionali e ospita un folto numero di residenti stranieri. Ricca di sapori internazionali, diversità e cultura, questa zona esibisce un enorme potenziale per diventare un nuovo centro internazionale a Tokyo.

Il sito del nuovo progetto è adiacente al complesso ARK Hills di Mori Building nel punto intermedio tra Roppongi Hills, il “cuore culturale di Tokyo”, e Toranomon Hills, il “centro commerciale globale”. I progetti per questi vicinati preesistenti saranno collegati al progetto Toranomon-Azabudai; ciò promuoverà l'evoluzione dell'intera area, andando a creare un nuovo punto focale urbano internazionale, nonché un nuovo centro culturale ed economico nel cuore di Tokyo.

Panoramica del progetto Nome del progetto: Progetto di riqualificazione urbana del distretto di Toranomon-Azabudai di Categoria 1 Esecutore del progetto: Associazione per la riqualificazione urbana del distretto di Toranomon-Azabudai (Toranomon-Azabudai District Urban Redevelopment Association) Superficie del sito: Approssimativamente 8,1 ettari Superficie del territorio: Approssimativamente 63.900 metri quadri Metratura utile totale: Approssimativamente 860.400 metri quadri Edifici: Residenze (1.400 unità), uffici (circa 213.900 m2), punti vendita (circa 150 negozi), hotel (circa 120 stanze), scuola internazionale (circa 14.000 m2), piazza centrale (circa 6.000 m2), strutture culturali (circa 9.000 m2) Vegetazione: Approssimativamente 2,4 ettari Parcheggi: Approssimativamente 1.880 posti Costo del progetto: Approssimativamente 580 miliardi JPY Membri: 285 titolari di diritti (al marzo del 2019) Data di inizio dei lavori: 5 agosto 2019 Data di completamento pianificata: 31 marzo 2023

Informazioni su Mori Building

Mori Building è un innovativo costruttore di spazi urbani con sede generale a Tokyo. La società si adopera per massimizzare l'attrattiva delle città mediante la creazione e la promozione di centri urbani sicuri, sostenibili e cosmopoliti rifacendosi al principio unico di Città di giardini verticali dei centri con edifici alti per il commercio, l'istruzione, lo svago e residenze. Il concetto è stato applicato nei numerosi progetti avanzati della società, tra cui ARK Hills, Roppongi Hills e Toranomon Hills a Tokyo e il World Financial Center di Shanghai.

