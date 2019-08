Veeva und MuleSoft stellen MuleSoft Connector für Veeva Vault vor

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE:VEEV) hat heute den MuleSoft Connector für Veeva Vault angekündigt. MuleSoft, ein Salesforce-Unternehmen, arbeitet gemeinsam mit Veeva daran, es Life-Science-Unternehmen schneller und einfacher zu ermöglichen, Veeva-Vault-Anwendungen mit anderen Unternehmenssystemen zu verbinden. Diese neueste Produktintegration baut auf der Erfolgsbilanz im Bereich Innovationen für gemeinsame Salesforce-Kunden von Veeva auf.

„Wir freuen uns darauf, der Life-Science-Branche in Zusammenarbeit mit Veeva neue Innovationen zu liefern“, sagte Brian Miller, Senior Vice President des Bereichs Business Development von MuleSoft. „Das MuleSoft-Ökosystem wird von der Fachkompetenz erfolgreicher Partner wie Veeva angetrieben, die Kunden helfen, die Vorteile des Anwendungsnetzwerks auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, der Life-Science-Branche dabei zu helfen, die Möglichkeiten der API-gestützten Konnektivität zur Förderung der digitalen Transformation in ihren Unternehmen besser zu verstehen.“

„Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Salesforce und unsere fortlaufende Zusammenarbeit, die dazu beiträgt, die Branche voranzubringen“, sagte Avril England, die Geschäftsführerin von Veeva Vault. „Wir freuen uns auf unseren zukünftigen Erfolg mit MuleSoft und darauf, die Kunden hinsichtlich ihrer Bedürfnisse kontinuierlich zu unterstützen.“

Life-Science-Kunden verlassen sich in Bezug auf regulierte Prozesse auf Veeva Vault und integrieren Veeva-Vault-Anwendungen häufig in verschiedene Unternehmenssysteme. Der MuleSoft Connector für Veeva Vault vereinfacht diese Integration, da mit ihm die Notwendigkeit der Entwicklung und Pflege von benutzerdefiniertem Integrationscode reduziert wird. Kunden können nun ganz einfach flexible und sichere Integrationen zwischen Veeva Vault und Unternehmensanwendungen von Drittanbietern konfigurieren.

Entwicklung und Support für den ab sofort verfügbaren MuleSoft Connector für Veeva Vault erfolgen durch MuleSoft. Technisch zertifiziert ist er sowohl durch MuleSoft als auch durch Veeva, um den Erfolg der gemeinsamen Kunden zu steigern. Veeva ist seit mehr als zehn Jahren Salesforce-Partner, und die heutige Ankündigung baut auf diese langjährige Zusammenarbeit auf.

Melden Sie sich für das bevorstehende Webinar am 27. August an, um zu erfahren, wie Veeva und MuleSoft es schneller und einfacher machen werden, Veeva-Vault-Anwendungen mit Unternehmenssystemen zu verbinden. Erfahren Sie mehr, indem Sie am Veeva Commercial & Medical Summit Europe vom 3.–5. Dezember in Barcelona, Spanien, teilnehmen. Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf das Programm unter veeva.com/eu/summit.

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 750 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2019 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

