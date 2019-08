Veeva et MuleSoft présentent le connecteur MuleSoft pour Veeva Vault

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui le Connecteur MuleSoft pour Veeva Vault. MuleSoft, une société Salesforce, collabore avec Veeva pour permettre aux entreprises du secteur des sciences de la vie de connecter plus rapidement et aisément les applications Veeva Vault à d’autres systèmes d’entreprise. Cette dernière intégration de produit s’appuie sur la longue expérience de Veeva en matière d’innovations destinées aux clients communs de Salesforce.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Veeva pour proposer de nouvelles innovations dans le secteur des sciences de la vie », a déclaré Brian Miller, vice-président directeur du développement commercial chez MuleSoft. « L’écosystème MuleSoft repose sur l’expertise de partenaires aussi performants que Veeva, qui aide les clients à tirer parti des avantages du réseau d’applications. Nous sommes impatients d’aider le secteur des sciences de la vie à mieux comprendre les possibilités offertes par la connectivité basée sur des IPA pour déployer la transformation numérique au sein de leurs organisations.∘»

« Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Salesforce et de notre collaboration permanente pour faire progresser le secteur », a ajouté Avril England, directrice générale chez Veeva Vault. « Nous sommes impatients de voir notre succès futur avec MuleSoft et de répondre aux besoins continus de nos clients. »

Les clients du secteur des sciences de la vie font confiance à Veeva Vault pour leurs processus régulés et intègrent couramment les applications Veeva Vault à plusieurs systèmes d’entreprise. Le connecteur MuleSoft pour Veeva Vault simplifie cette intégration en réduisant la nécessité de développer et de maintenir un logiciel d’intégration personnalisé. Les clients peuvent désormais configurer facilement des intégrations flexibles et sécurisées entre Veeva Vault et des applications professionnelles tierces.

Disponible dès maintenant, le connecteur MuleSoft pour Veeva Vault est développé et pris en charge par MuleSoft et techniquement certifié par MuleSoft et Veeva, ce qui contribue au succès de nos clients. Veeva est partenaire de Salesforce depuis plus d’une décennie et l’annonce de ce jour s’appuie sur leur historique de collaboration.

Pour découvrir comment Veeva et MuleSoft faciliteront la connexion plus rapide des applications Veeva Vault aux systèmes d’entreprise, inscrivez-vous au webinaire annoncé pour le 27 août. Pour en savoir plus, participez au Veeva Commercial and Medical Summit Europe, du 3 au 5 décembre, à Barcelone, en Espagne. L’événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu’aux invités conviés. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/eu/summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 750 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires, en particulier dans l’industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces énoncés prospectifs à l’avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 avril 2019. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

