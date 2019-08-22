Immersion 与 IC 合作伙伴上海艾为电子技术股份有限公司签署协议深化触觉技术的应用

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Immersion 公司（代码 NASDAQ：IMMR），触觉反馈技术的领先开发者和许可方，正式宣布与上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为”）签署授权协议，通过艾为向智能手机和可穿戴设备制造商 (OEM) 提供 Immersion 触觉专利和技术许可。

艾为是一家总部位于中国、专注于模拟和混合信号集成电路的IC设计公司。根据协议，使用艾为特定型号触觉马达驱动的手机和可穿戴设备制造商 (OEM)，可以无缝享受 Immersion 长达25 年的触觉经验和 3,600 多项已授权或待授权专利。该许可通过提供多种触觉功能来简化触觉技术获取过程，包括机械按钮更换、基于音频的触觉自动化生成、多马达支持和基于压力反馈技术的触觉。

“我们很高兴能与艾为开展合作”，Immersion 首席执行官 Ramzi Haidamus 表示。“随着触觉技术在全球市场的不断普及，本次合作是我们满足这一需求战略的重要组成部分，确保原始设备制造商 (OEM) 能够轻松获得触觉技术和相关知识产权。”

艾为电子CEO孙洪军表示，作为一家扎根本土的高新技术企业，艾为全体员工都十分注重知识产权的保护。此次与Immersion公司签署的合作协议，不仅有利于双方更高效、更便捷地推广自身的产品，也为手机和可穿戴设备制造商的产品选型和技术支持相关需求提供了方便。这一合作必将有利于完善整个产业生态链的建设，双方携手共同健康积极发展。

关于 Immersion

Immersion 公司（代码 NASDAQ：IMMR）是触摸反馈技术（也被称为触觉）的领先创新者。该公司提供技术解决方案，创造身临其境的现实体验，通过引入用户的触觉来增强数字互动。凭借 3,600 多项已授权或待授权专利，Immersion 技术已被 30 多亿数字设备采用，并在手机、汽车、游戏、医疗和消费电子产品中提供触觉技术。Immersion 总部位于加州圣何塞，在世界各地设有办事处。访问 www.immersion.com 获取更多信息。

关于艾为

上海艾为电子技术股份有限公司成立于 2008 年 6 月，是一家专注于智能手机、可穿戴设备和消费电子领域中混合信号、模拟、射频等 IC 设计的高科技公司。艾为是新三板上市公司（代码 NEEQ：833221）。

艾为拥有专注于模拟 IC 设计和管理且经验丰富的核心团队，自成立之初就建立了严苛的品质保证体系，部分产品的性能和品质已赶超国际一线厂商同类产品。

艾为目前拥有五大产品线：音频驱动、LED 驱动、电源管理、射频设备以及触觉马达驱动。350 余款产品拥有自主知识产权，被国内外智能手机及物联网品牌广泛采用。访问 www.awinic.com 获取更多信息。

前瞻性表述

本新闻稿中包含具有风险和不确定因素的“前瞻性表述”，如果假设未能实现或被证明是不正确的，可能导致 Immersion 公司及其子公司的结果与此类前瞻性表述中明示或暗示的结果存在重大差异。

除了历史事件以外的所有表述都可以被视为前瞻性表述，包括但不限于，触觉在世界各地市场的应用日益增加之表述，以及与艾为的合作是满足需求战略的重要组成部分之表述。

由于 Immersion 业务相关风险和不确定性,，Immersion 的实际结果可能与此类前瞻性表述中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：Immersion 及其被许可人（包括上海艾为电子技术股份有限公司）在产品开发工作（包括在 Immersion 触觉反馈技术方面）中遇到的未预料到的困难和挑战；Immersion 被许可人（包括 上海艾为电子技术股份有限公司）在实施过程中遇到了意想不到的困难和挑战；IC 产业或移动电话/可穿戴设备市场意想不到的变化；未来任何与知识产权有关的诉讼的不利结果及其相关费用；当前宏观经济“气候”的影响；延迟或未能满足对 Immersion 产品或包含 Immersion 技术的第三方产品（包括汽车产品）的采用或商业需求；以及延迟或未能将触觉反馈作为一种关键的用户体验来接受。这些风险和不确定因素有很多是超出 Immersion 控制范围的。

若要更详细地讨论这些因素，以及其他可能导致实际结果出现显著差异的因素，相关各方应审查 Immersion 最新 10-K 表和 10-Q 表中列出的风险因素，这两个表格均已提交美国证券交易委员会备案。本新闻稿中的前瞻性表述反映了 Immersion 截至发布日的理念和预测。Immersion 不承担任何由于本发布日之后发生的任何财务、业务或其他进展而更新这些前瞻性表述的义务。

在本新闻稿中使用的“合作伙伴”或“合作关系”一词，并非法定合作伙伴。

Immersion 和 Immersion 标识是 Immersion 公司在美国和其它国家的商标。所有其他商标均为其对应所有者的财产。

(IMMR - C)