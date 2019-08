Hurricane Electric erweitert globales Netzwerk um zweiten Standort in Berlin

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Hurricane Electric, der weltweit größte IPv6-Backbone-Betreiber, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Point of Presence (PoP) bei e-shelter, einem führenden Inhaber, Betreiber und Entwickler von Datenzentren in Deutschland, eingerichtet hat. Der neue PoP befindet sich im Bezirk Spandau in Berlin (Deutschland).

Das e-shelter Berlin 1 Data Center bietet 13.000 Quadratmeter an Rechenzentrumsfläche, 2.000 Quadratmeter an Büroraum und ist das zweitgrößte Rechenzentrum von e-shelter in Deutschland. Der Standort ist vom Stadtzentrum aus leicht erreichbar.

Dieser PoP ist der zweite Standort von Hurricane Electric in Berlin, der elfte in Deutschland und wird Unternehmen in Deutschland eine verbesserte Fehlertoleranz, einen besseren Lastenausgleich und verbessertes Engpassmanagement bei der Bereitstellung von IP-Verbindungsdiensten zur Verfügung stellen.

Gemäß unseres jüngsten Berichts ist Berlin nun auf bestem Weg, die nächste große Technologiedrehscheibe von Europa zu werden. Gerade im vergangenen Jahr beschafften deutsche Startup-Unternehmen einen Rekordkapitalbetrag, wobei der überwiegende Teil der Finanzierungen von Firmen mit Hauptsitz in Berlin stammt.

„Dieser neue PoP leistet einen Beitrag zu Berlins ultramoderner Technologie-Infrastruktur und seinem Ruf als dynamische europäische Wirtschaftsregion”, so Mike Leber, President von Hurricane Electric. „Wir freuen uns, den Berliner Kunden von e-shelter kostengünstige Verbindungsoptionen zur Verfügung stellen zu können. Dies trägt dazu bei, dass Hurricane Electric unserer Verpflichtung nachkommen kann, Hochgeschwindigkeits-Verbindungen für Nutzer weltweit, mithilfe unseres 71. PoP in Europa und 201. PoP rund um den Globus zur Verfügung zu stellen.”

Kunden von e-shelter und jene in Berlin und Umgebung verfügen nun über eine Reihe neuer Verbindungsoptionen und Zugang zu umfangreichen IPv4- und IPv6-Netzwerken von Hurricane Electric über 100 GE (100-Gigabit-Ethernet)-, 10 GE (10-Gigabit-Ethernet)- und GigE (1-Gigabit-Ethernet)-Verbindungen. Darüber hinaus werden Kunden an dem Standort nun in der Lage sein, den IP-Verkehr durch das umfangreiche globale Netzwerk von Hurricane Electric zu ersetzen, das mehr als 20.000 BGP-Sitzungen mithilfe von mehr als 7.500 unterschiedlichen Netzwerken und über 200 größeren Austauschstellen sowie für Tausende von Kunden und private Peering Ports bereitstellt.

Highlights des Berlin 1 Data Center von e-shelter:

Gesichert durch das eigene Kontrollzentrum von e-shelter im 24/7-Betrieb und bewaffnetes Sicherheitspersonal

Direkte Verbindung durch zahlreiche Partner zu internationalen Internetknotenpunkten

Stromversorgung mit 10.000 V durch zwei Umspannwerke von zwei unterschiedlichen Einspeisungspunkten

Direkte Kopplung mit Glasfaseranschluss zum Datenzentrum Berlin und anderen e-shelter-Standorten und auf Anfrage auch zu kommerziellen Datenzentren von Drittanbietern

Über Hurricane Electric

Hurricane Electric betreibt sein eigenes globales IPv4- und IPv6-Netzwerk und wird als größter IPv6- und IPv4-Backbone-Betreiber nach der Anzahl verbundener Netzwerke weltweit betrachtet. Innerhalb seines globalen Netzwerks ist Hurricane Electric mit mehr als 185 wichtigen Internetknoten verbunden und tauscht Traffic direkt mit mehr als 7500 unterschiedlichen Netzwerken aus. Hurricane Electric setzt eine resiliente Faseroptik-Topologie ein und hat nicht weniger als fünf redundante 100-G-Pfade, die sich in Nordamerika kreuzen, vier separate 100-G-Pfade zwischen den USA und Europa sowie 100-G-Ringe in Europa und Asien. Hurricane betreibt auch einen Ring um Afrika und einen PoP in Australien. Hurricane Electric bietet IPv4- und IPv6-Transitlösungen über die gleiche Verbindung. Die verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten reichen von 100 GE (100 Gigabit/Sekunde) über 10 GE bis zu 1-Gigabit-Ethernet.

Weitere Informationen über Hurricane Electric finden Sie unter http://he.net.

