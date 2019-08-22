雷蛇與騰訊雲攜手在雲端遊戲領域打造行業標準

香港--(BUSINESS WIRE)--Razer（雷蛇），全球領先的玩家生活潮流品牌（以下簡稱「雷蛇」，香港聯合交易所股份代碼︰1337），及騰訊傾力打造的雲服務品牌——騰訊雲今天宣布，將攜手在雲端遊戲領域打造行業標準。此次合作進一步鞏固雷蛇及騰訊在雲端遊戲這個遊戲產業「工業革命」上的領導地位。數據顯示，雲端遊戲的用戶數目到2022年將達1.247億人1 , 充分顯示該領域的龐大商機。此次為雙方繼今年在手機遊戲及電競領域上結盟之後的又一次合作，包括最近雷蛇成為騰訊電競技術聯盟創始成員之一，進一步深化了雷蛇與騰訊的合作夥伴關係。

合作範圍

此次合作將包括以下領域：

硬件

雷蛇將與騰訊雲強強結合，並於2019年底推出匹配騰訊雲遊戲解決方案標準的遊戲輸入設備。後續也將致力把更多的內容延伸至雷蛇其他精準操控的遊戲設備，讓遊戲玩家受惠。 軟件

透過此次合作，雙方將騰訊的雲端遊戲與雷蛇的軟件產品和技術整合，豐富雲端遊戲體驗，增加用戶互動，其中包括RAZER CHROMA™ RGB幻彩特效等技術介入。 其他

雷蛇會助力騰訊雲開拓海外市場，將騰訊廣受歡迎的遊戲內容與雷蛇龐大的全球用戶群結合。此外，作為騰訊電競技術聯盟創始成員，雷蛇及騰訊雲將會致力在未來電競上突出優勢，進一步豐富電競生態系統。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示：「雷蛇與騰訊的合作可以追溯到2008年的《穿越火線》。秉持著為遊戲玩家群體提供最好體驗的共同理念，我們很高興能一直深化合作關係。隨著雙方持續加深合作，加上雷蛇可以提供結合硬件、軟件以及服務的生態系統，我們能為日漸成熟的遊戲玩家社群提供無與倫比的雲端遊戲體驗。」

騰訊雲雲遊戲負責人楊宇表示：「依托領先的聲效及視頻傳輸技術Tencent-RTC，騰訊雲推出了業內首個實現全端接入的雲遊戲方案。而雷蛇頂尖的設備及技術很好的補充了終端設備。我們非常開心和雷蛇在雲遊戲這個重點領域達成密切合作，共同為用戶提供一流的雲遊戲體驗。」

1 資料來源：Newzoo