雷蛇与腾讯云携手在云游戏领域打造行业标杆

香港--(BUSINESS WIRE)--Razer（雷蛇），全球玩家生活方式潮流品牌（以下简称“雷蛇”，香港联合交易所股份代码︰1337），及腾讯倾力打造的云服务品牌——腾讯云今天宣布，将携手在云游戏领域打造行业标杆。此次合作进一步巩固雷蛇及腾讯在云游戏这个游戏产业“工业革命”上的领导地位。有数据显示，云游戏的用户数到2022年将达1.247亿人1, 充分显示该领域的庞大商机。此次为双方继今年在移动游戏及电竞领域上结盟之后的又一次合作，包括最近雷蛇成为腾讯电竞技术联盟创始成员之一，进一步深化了雷蛇与腾讯的合作伙伴关系。

合作范围

此次合作将包括以下领域：

硬件

雷蛇将与腾讯云强强结合，并于2019年底推出匹配腾讯云游戏解决方案标准的游戏输入设备。后续也将致力把更多的内容延伸至雷蛇其他精准操控的游戏设备，让游戏玩家受惠。 软件

透过此次合作，双方将腾讯的云游戏与雷蛇的软件产品和技术整合，让云游戏体验更加丰富，增加用户互动，其中包括RAZER CHROMA™RGB幻彩特效等技术介入。 其他

雷蛇会助力腾讯云开拓海外市场，将腾讯广受欢迎的游戏內容与雷蛇庞大的全球用户群结合。此外，作为腾讯电竞技术联盟创始会员，雷蛇及腾讯云将会致力在未来电竞上突出优势，进一步丰富电竞生态系统。

雷蛇联合创始人兼CEO陈民亮表示：“雷蛇与腾讯的合作可以追溯到2008年的《穿越火线》。秉持着为游戏玩家群体提供最好体验的共同理念，我们很高兴能一直深化合作关系。随着双方持续加深合作，加上雷蛇可以提供结合硬件、软件以及服务的生态系统，我们能为日渐成熟的游戏玩家社群提供无与伦比的云游戏体验。”

腾讯云云游戏负责人杨宇表示：“依托领先的声效及视频传输技术Tencent-RTC，腾讯云推出了业内首个实现全端接入的云游戏方案。而雷蛇顶尖的设备及技术很好的补充了终端设备。我们非常开心和雷蛇在云游戏这个重点领域达成密切合作，共同为用户提供一流的云游戏体验。”

1 资料来源：Newzoo