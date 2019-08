Tilray® Anuncia Contrato de Exportação de Primeira Remessa de Canábis Medicinal de Portugal para a Alemanha

NANAIMO, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--A Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), pioneira global na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis, anunciou hoje que assinou um contrato com a Cannamedical Pharma GmbH («Cannamedical») através da sua subsidiária integralmente detida, a Tilray Portugal Unipessoal Lda. («Tilray Portugal») para exportar uma remessa a granel de produtos de canábis medicinal no valor de $ 3,3 milhões (3 milhões de Euros) de Portugal para a Alemanha. Esta remessa, que se prevê estar concluída no outono de 2019, será a primeira proveniente do campus da UE de última geração situado em Portugal para fornecer doentes na Alemanha.

«Este é um marco importantíssimo para a Tilray, à medida que reforçamos a nossa capacidade de servir os mercados internacionais e de gerar receitas a partir do nosso campus da UE até finais de 2019», afirmou o CEO da Tilray, Brendan Kennedy. «Cremos que o nosso espaço de processamento de 21 hectares e de última geração na Europa é um importante fator de diferenciação, o que nos permitirá reduzir os custos e melhorar as margens, salvaguardando-nos contra os riscos regulatórios.»

Fundada em 2016 em Colónia, Alemanha, a Cannamedical tem licença total e certificação GDP (boas práticas de distribuição) para importar e distribuir produtos de canábis medicinal de alta qualidade. Esta empresa de capital privado é fornecedora independente líder de produtos de canábis medicinal para 2500 farmácias e clínicas por toda a Alemanha.

«Na Cannamedical Pharma, estamos empenhados em ajudar os médicos, especialistas médicos e farmacêuticos a melhorar a qualidade de vida dos seus doentes», afirmou David Henn, CEO da Cannamedical. «O produto da Tilray superou as nossas rigorosas normas de controlo da qualidade e estamos entusiasmados por termos encontrado um parceiro capaz de fornecer produtos de canábis medicinal que possamos usar nas marcas próprias da Cannamedical. Esperamos ansiosamente aumentar o acesso aos pacientes necessitados por todo o país».

A Tilray tem um historial de pioneirismo como empresa empenhada em disponibilizar produtos de canábis medicinal de grau farmacêutico aos doentes necessitados por todo o mundo. A Tilray foi o primeiro produtor de canábis medicinal licenciado a exportar com êxito canábis medicinal da América do Norte e a importar produtos de canábis medicinal na União Europeia em 2016 e a primeira empresa a importar óleos de canábis no mercado alemão em 2017.

«É com agrado que assinamos um contrato com um parceiro que comunga do compromisso da Tilray com a qualidade e segurança do produto e acesso aos doentes», afirmou Sascha Mielcarek, Diretor Executivo da Tilray para a Europa. «Esta remessa inicial será a primeira de muitas do nosso Campus da UE em Portugal para a Alemanha, bem como para outros mercados europeus e internacionais».

Acerca da Tilray®

A Tilray é pioneira mundial na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis e canabinoides e serve atualmente dezenas de milhares de doentes e consumidores em 13 países nos cinco continentes.

Acerca da Cannamedical®

Fundada em 2016 e de capital privado, a Cannamedical Pharma foi uma das primeiras empresas alemãs a especializar-se na importação e distribuição de canábis medicinal na Alemanha. A empresa tem certificação GDP (boas práticas de distribuição) e emprega cerca de 50 trabalhadores em Colónia, Alemanha.

Advertência a respeito de declarações prospetivas:

