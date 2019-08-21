DXC Technology和Google Cloud宣佈締結全球合作夥伴關係，共同推動企業大規模創新

維吉尼亞州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)今日宣佈與Google Cloud締結策略性合作夥伴關係，讓企業客戶能夠對任務關鍵型IT進行現代化改造，並在Google Cloud Platform上整合數位解決方案。

憑藉這一策略性合作夥伴關係，DXC還將推出Google Cloud Platform卓越中心(COE)和Google Cloud人工智慧(AI) 卓越中心，為主要行業的客戶提供安全、可擴充且敏捷的雲端數位平臺，進而充分利用進階資料分析能力。

新建立的合作關係早期將專注於保險、石油和天然氣探勘、汽車、消費品、零售、銀行和資本市場等行業的聯合解決方案。Google Cloud目前已以策略性合作夥伴的身分加入DXC合作夥伴網路。

DXC執行副總裁兼解決方案總經理Edward Ho表示：「我們與Google Cloud新締結的合作關係將可造福那些希望在數位轉型方面更上一層樓的客戶。Google Cloud首屈一指的基礎設施、產品和解決方案——加上DXC在AI和機器學習方面深厚的專業知識和領導地位——將為全球企業界定存取、管理和利用資料密集型工作負載的新途徑。由此產生的見解將使客戶能夠提供更加個人化、量身打造的數位解決方案——同時充分利用開放、合作和安全雲端的功能、價值和優勢。」

Google Cloud全球通路銷售副總裁Carolee Gearhart表示：「很高興能與DXC合作，協助各組織將其IT系統現代化，並加快Google Cloud解決方案在DXC廣泛客戶群中的普及程度。此次合作將DXC在IT管理和現代化服務方面值得信賴的經驗，與Google Cloud首屈一指的基礎設施和雲端功能相結合，為成千上萬的企業客戶創造通往雲端的新途徑。」

關於該合作夥伴關係

DXC和Google Cloud將共同投資解決方案開發、培訓、認證和行銷活動並就此展開合作，以銷售和提供Google Cloud Platform服務。DXC在工作場所和移動性、雲端和平臺服務、分析、業務流程服務及安全性方面的數位產品，將與Google Cloud Platform的產品相結合，以打造引人注目的新企業解決方案。DXC將在數位轉型和創新中心及分析實驗室中應用其Google Cloud專業知識。

DXC和Google Cloud新建立的策略性合作夥伴關係將大規模提供以下功能：

應用程式向Google Cloud Platform轉換和遷移，例如啟用強大的電子商務引擎。

為遷移到該平臺的客戶提供託管基礎設施和平臺服務及轉售Google Cloud Platform。

透過Google Cloud機器學習和AI服務，深入洞察客戶的工作場所服務環境，以提升員工體驗，並使用預測性和主動式分析技術，為行動裝置管理提供數位支援基礎。

能夠利用大量資料集進行「混搭」，從而提供業務見解和/或推動根據AI微調的客戶定位策略。

擴大選項，在Google Cloud Platform上為運行SAP的客戶提供全球託管SAP解決方案。

接受Google培訓的專業人員，以部署和支援Android應用程式。

如欲瞭解更多資訊，請造訪dxc.technology/GoogleCloud。

關於DXC Technology

世界一流的獨立端到端IT服務公司DXC Technology管理任務關鍵型系統並助其現代化，同時將它們與新的數位解決方案整合，以創造更好的業務成果。該公司的全球影響力和人才儲備、創新平臺、技術獨立性和廣泛的合作夥伴網路，讓70個國家的6,000多家未上市和上市公司在變革中茁壯成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.dxc.technology。

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