DXC Technology和Google Cloud宣布缔结全球合作关系，共同推动企业大规模创新

弗吉尼亚州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)今日宣布与Google Cloud缔结战略合作关系，让企业客户能够对任务关键型IT进行现代化改造，并在Google Cloud Platform上整合数字解决方案。

通过这一战略合作关系，DXC还将推出Google Cloud Platform卓越中心(COE)和Google Cloud人工智能(AI) 卓越中心，为主要行业的客户提供安全、可扩展且敏捷的云端数字平台，进而充分利用高级数据分析能力。

新建立的合作关系早期将专注于保险、石油和天然气勘探、汽车、消费品、零售、银行和资本市场等行业的联合解决方案。Google Cloud目前已作为战略合作伙伴加入DXC合作伙伴网络。

DXC执行副总裁兼解决方案总经理Edward Ho表示：“我们与Google Cloud新缔结的合作关系将让那些希望在数字化转型方面更上一层楼的客户受益。Google Cloud领先的基础设施、产品和解决方案——加上DXC在AI和机器学习方面深厚的行业专业知识和领导力——将为全球企业定义访问、管理和利用数据密集型工作负载的新途径。由此产生的见解将有助于客户提供更加个性化的定制数字解决方案——同时充分利用开放、协作和安全云的功能、价值和优势。”

Google Cloud全球渠道销售副总裁Carolee Gearhart表示：“很高兴能与DXC合作，帮助各组织实现IT系统的现代化，并加快Google Cloud解决方案在DXC广泛的客户群中普及。此次合作将DXC在IT管理和现代化服务方面值得信赖的经验与Google Cloud领先的基础设施和云功能相结合，为成千上万的企业客户创造通往云端的新途径。”

关于该合作关系

DXC和Google Cloud将共同投资解决方案开发、培训、认证和营销活动并就此展开合作，以销售和提供Google Cloud Platform服务。DXC在工作场所和移动性、云和平台服务、分析、业务流程服务及安全性方面的数字产品将与Google Cloud Platform的产品相结合，以打造引人注目的新企业解决方案。DXC将在数字化转型和创新中心及分析实验室中应用其Google Cloud专业知识。

DXC和Google Cloud新建立的战略合作关系将大规模提供以下功能：

应用程序向Google Cloud Platform转换和迁移，例如启用强大的电子商务引擎。

为迁移到该平台的客户提供托管基础设施和平台服务及转售Google Cloud Platform。

通过Google Cloud机器学习和AI服务深入洞察客户的工作场所服务环境，以增强员工体验，并使用预测性和主动式分析技术为移动设备管理提供数字支持基础。

能够利用大量数据集进行“混搭”，从而提供业务见解和/或推动根据AI微调的客户定位策略。

扩展选项，在Google Cloud Platform上为运行SAP的客户提供全球托管SAP解决方案。

接受Google培训的专业人员，以部署和支持Android应用。

如需了解更多信息，请访问dxc.technology/GoogleCloud。

关于DXC Technology

世界领先的独立端到端IT服务公司DXC Technology管理并对任务关键型系统进行现代化，同时将它们与新的数字解决方案整合，以创造更好的业务成果。该公司的全球影响力和人才储备、创新平台、技术独立性和广泛的合作伙伴网络让70个国家的6,000多家未上市和上市公司在变革中茁壮成长。如需了解更多信息，请访问 www.dxc.technology。

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