Andersen Global進軍辛巴威市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global宣佈已與辛巴威的Chimwamurombe Legal Practice (Zenas)簽署合作協定。Andersen Global在不到兩年的時間裡就已在14個非洲國家經營業務。

Zenas成立於2015年，目前擁有由11名專業人士組成的團隊，為個人、組織、機構和企業提供法律服務。Zenas專注於服務中小企業，在採礦和建築、商業、債務追討、財產法、勞動法、家庭法、稅務、科技、電信、傳媒和智慧財產權法以及刑事訴訟等領域提供解決方案。

Zenas辦公室董事總經理Fungai Chimwamurombe表示：「剛開始，我們的目標是成為辛巴威最受歡迎、最值得信賴的律師事務所。這些價值觀非常符合Andersen Global國際組織旗下事務所的價值觀。我們很高興能加入由專業人士組成的團隊，他們同樣承諾像對待家人一樣對待客戶，並提供一流的服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「Fungai和他的團隊在相當短的時間內迅速擴大了市場規模，並贏得市場的尊重。他們是充滿活力的年輕團體，而且注重業務品質。此外，非洲是充滿活力的商業溫床。我們的辛巴威新家庭將與我們的非洲團隊相輔相成，協助我們在該地區進一步擴展業務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有144個據點和4,500多名專業人員。

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