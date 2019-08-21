Andersen Global进军津巴布韦市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global宣布其已与津巴布韦的Chimwamurombe Legal Practice (Zenas)签署合作协议。Andersen Global在不到两年的时间里就已在14个非洲国家开展业务。

Zenas成立于2015年，目前拥有由11名专业人士组成的团队，为个人、组织、机构和企业提供法律服务。Zenas专注于服务中小企业，在采矿和建筑、商业、债务追讨、财产法、劳动法、家庭法、税务、科技、电信、传媒和知识产权法以及刑事诉讼等领域提供解决方案。

Zenas办公室董事总经理Fungai Chimwamurombe表示：“刚开始，我们的目标是成为津巴布韦最受欢迎、最值得信赖的律师事务所。这些价值观非常符合Andersen Global国际组织旗下事务所的价值观。我们很高兴能加入由专业人士组成的团队，他们同样承诺像对待家人一样对待客户，并提供一流的服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“Fungai和他的团队在较短时间内扩大了市场规模，并赢得了市场的尊重。他们是充满活力的年轻群体，而且注重业务品质。此外，非洲是充满活力的商业热土。我们的津巴布韦新家庭将与我们的非洲团队相辅相成，助力我们在该地区进一步拓展业务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有144个分支机构和4,500多名专业人员。

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