Andersen Global træder ind i Zimbabwe

Andersen Global har meddelt, at firmaet har underskrevet en samarbejdsaftale med Chimwamurombe Legal Practice (Zenas) i Zimbabwe. Andersen Global har opbygget en tilstedeværelse i over 14 afrikanske lande på knap to år.

Zenas blev grundlagt i 2015 og har nu et team på 11 eksperter, der leverer juridiske tjenester til enkeltpersoner, organisationer, institutioner og virksomheder. Med speciale i at betjene små til mellemstore virksomheder tilbyder de løsninger inden for minedrift og byggeri, erhverv, gældsinddrivelse, ejendomsret, arbejdsret, familieret, skat, teknologi, telekommunikation, medier og intellektuel ejendomsret samt strafferet.

“Da vi startede, var vores mål at blive det mest efterspurgte og pålidelige advokatfirma i Zimbabwe,” sagde Fungai Chimwamurombe, administrerende direktør for Zenas. “Disse værdier stemmer godt overens med firmaerne i Andersen Globals internationale organisation. Vi er glade for at slutte os til et team af eksperter, der er lige så engagerede i at behandle kunder som familie og levere uovertruffen service.”

“Fungai og hans team er vokset hurtigt i størrelse og respekt på deres marked på relativt kort tid,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen Tax LLC. “De er en dynamisk, ung gruppe med kvalitet i fokus. Derudover er Afrika en dynamisk rugekasse for virksomheder; vores nye familie i Zimbabwe vil være en fremragende tilføjelse til vores team i Afrika og medvirke til at udvide vores rækkevidde yderligere i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og en tilstedeværelse på mere end 144 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

