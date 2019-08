Andersen Global entra no Zimbabwe

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anunciou que assinou um contrato de colaboração com a Chimwamurombe Legal Practice (Zenas) no Zimbabwe. A Andersen Global construiu presença em mais de 14 países africanos em apenas dois anos.

A Zenas foi fundada em 2015 e agora tem uma equipe de 11 profissionais que oferecem serviços legais a pessoas físicas, organizações, instituições e corporações. Com a especialidade de atender a pequenas e médias empresas, eles oferecem soluções em mineração e construção, comércio, recuperação de débito, direito de propriedade, direito trabalhista, direito de família, impostos, tecnologia, telecomunicações, direito de propriedade de mídia e intelectual, e litigio criminal.

“Quando começamos, nos estabelecemos como a empresa legal de confiança mais procurada no Zimbabwe”, disse Fungai Chimwamurombe, diretor administrativo do escritório da Zenas. “Esses valores se alinham intimamente com as empresas da organização internacional Andersen Global. Estamos felizes em nos unirmos à equipe de profissionais que é igualmente compromissada em tratar clientes como família e fornecer os melhores serviços da categoria.”

“Fungai e sua equipe cresceram rapidamente em tamanho e respeito em seu mercado em um período de tempo relativamente curto”, disse Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. “Eles são um jovem grupo dinâmico que tem a qualidade no centro de seu negócio. Além disso, a África é um centro de negócios dinâmico; nossa nova família no Zimbabwe será um excelente acréscimo à nossa equipe da África e essencial na expansão para entrarmos ainda mais na região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

