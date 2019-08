Andersen Global wordt actief in Zimbabwe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global heeft bekendgemaakt dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Chimwamurombe Legal Practice (Zenas) in Zimbabwe. Andersen Global heeft in iets korter dan twee jaar vertegenwoordiging opgebouwd in 14 Afrikaanse landen.

Zenas werd opgericht in 2015 en beschikt nu over een team van 11 professionals die juridische diensten verlenen aan individuele personen, organisaties, instellingen en ondernemingen. Met als specialisatie de dienstverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen bieden zij oplossingen op het gebied van mijnbouw en bouw, commercieel, incasso, eigendomsrecht, arbeidsrecht, familierecht, belastingen, technologie, telecommunicatie, media en intellectueel eigendomsrecht en strafrechtelijke procesvoering.

“Toen we begonnen stelden we ons ten doel het meest gevraagde, vertrouwde advocatenkantoor in Zimbabwe te worden,” aldus Fungai Chimwamurombe, Managing Director van het kantoor van Zenas. “Deze waarden staan heel dicht bij de waarden van die bedrijven in de internationale organisatie van Andersen Global. Wij zijn zeer verheugd om ons aan te sluiten bij een team professionals die zich er net zo voor inzetten om klanten als familie te behandelen en de allerbeste service te bieden.”

“Fungai en zijn team zijn in hun markt in relatief korte tijd snel in omvang en respect gegroeid,” aldus Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO. “Zij zijn een dynamische jonge groep met kwaliteit als kern van hun bedrijf. Daarnaast is Afrika een dynamisch zakelijk broeinest; ons nieuwe lid in Zimbabwe zal een uitstekende aanvulling zijn op ons Afrikaanse team en zal een grote rol spelen bij het nog verder uitbreiden van ons bereik in de regio.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke aangesloten bedrijven die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, beschikt nu wereldwijd over meer dan 4500 professionals en is actief op meer dan 144 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.