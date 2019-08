Andersen Global fait son entrée au Zimbabwe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a annoncé la signature d’un accord de collaboration avec Chimwamurombe Legal Practice (Zenas) au Zimbabwe. En moins de deux ans, Andersen Global s’est implanté dans plus de 14 pays africains.

Zenas a été fondé en 2015 et rassemble à présent une équipe de onze professionnels qui fournissent des services juridiques à des particuliers, des organisations, des institutions et des sociétés. Spécialisé dans les services aux petites et moyennes entreprises, le cabinet propose des solutions dans les domaines de l’exploitation minière et du bâtiment, du droit commercial, du recouvrement des créances, du droit de la propriété, du droit du travail, du droit de la famille, de la fiscalité, de la technologie, des télécommunications, du droit des médias et de la propriété intellectuelle, et des contentieux pénaux.

« Lorsque nous avons démarré, nous nous sommes fixé comme objectif de devenir le cabinet juridique le plus recherché et le plus fiable du Zimbabwe », a déclaré Fungai Chimwamurombe, directeur général de Zenas. « Nos valeurs sont très proches de celles des cabinets qui font partie de l’organisation internationale Andersen Global. Nous sommes heureux de rejoindre une équipe de professionnels qui s’engagent à traiter leurs clients comme des membres de leur famille et à leur fournir le meilleur service possible. »

« Fungai Chimwamurombe et son équipe ont rapidement grandi en taille et gagné en respect sur leur marché, en relativement peu de temps », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen Tax LLC. « Ils forment un groupe jeune et dynamique, et la qualité est au cœur de leurs activités. En outre, l’Afrique est un foyer d’affaires dynamique ; notre nouvelle famille au Zimbabwe va compléter avantageusement notre équipe africaine et contribuer à élargir encore davantage notre portée dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans 144 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

