Argo : un nouvel accord signé pour augmenter de 357% la capacité de production d'électricité

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Argo, fournisseur britannique de services de minage de crypto-monnaie au niveau de l'entreprise (LSE : ARB), est heureux d'annoncer la signature d'un nouvel accord qui lui permettra d'augmenter de 357 pour cent son approvisionnement en électricité.

Selon les termes de l'entente avec GPU.one, l'un des principaux fournisseurs de centres de données au Canada, l'accès de la Société à des sources d'énergie propres passe de 14 mégawatts à 64 mégawatts, à des conditions semblables à celles de la convention actuelle, pour ses deux centres informatiques au Québec et ses nouveaux centres informatiques de l'Est canadien.

L'accord couvre une période de trois ans à compter du 25 juin 2019, avec une option de prolongation de deux ans par la suite.

L'ajout de 50 mégawatts d'énergie permettra à la Société de faire fonctionner simultanément jusqu'à 15 000 machines minières supplémentaires, portant sa capacité minière de Bitcoin totale (BTC) de 505 Petahash, comme annoncé le 4 juillet, à 1,36 Exahash (EH), ce qui ferait actuellement d'Argo le plus important mineur crypto coté en bourse dans le monde.

La nouvelle entente sera entièrement financée par le produit de l'exploitation du minage de crypto-monnaie au sein des installations existantes d'Argo au Québec.

Mike Edwards, président exécutif d'Argo, a déclaré : " Nous faisons un autre grand bond en avant dans l'expansion de notre capacité d'exploitation minière, alors que l'industrie du minage de crypto-monnaie se renforce de plus en plus. D'ici 2020, notre objectif est qu'Argo soit à la fois le mineur de crypto le plus efficace et le plus important au monde. Notre combinaison d'énergie verte à des tarifs compétitifs, une équipe de classe mondiale et le matériel le plus efficace positionne Argo pour le long terme. "

A propos d'Argo :

Argo Blockchain plc est une entreprise mondiale de centres de données qui offre une plateforme flexible et sur mesure pour l'exploration des principales crypto-monnaies pour les entreprises et les secteurs institutionnels du monde entier à partir de centres opérationnels au Canada. La Société a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et ses actions sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres sous le symbole : ARB.

www.argomining.co

Voyez la plus grande installation d'Argo au Québec :

https://youtu.be/LDWWaZ75Zbk

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.