Argo, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van diensten op het gebied van bedrijfscryptocurrency mining (LSE: ARB), is verheugd aan te kondigen dat het een nieuwe overeenkomst is aangegaan die de elektriciteitsvoorziening met 357 procent zal verhogen.

In het kader van de overeenkomst met GPU.one, een toonaangevende Canadese datacenterleverancier, verhoogt de toegang van het bedrijf tot schone energievoorzieningen van 14 megawatt tot 64 megawatt, onder vergelijkbare voorwaarden als de bestaande overeenkomst, in de twee datacenters in Quebec en de nieuwe datacenters in Oost-Canada.

De overeenkomst bestrijkt een periode van drie jaar vanaf 25 juni 2019, met een optie om de overeenkomst daarna met nog eens met twee jaar te verlengen.

