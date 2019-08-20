Paidy 收购“Tri-Link”，进入台湾市场

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Paidy Inc.（总公司位于东京都港区，法人代表：杉江 陆，以下称 Paidy）为了进入台湾市场，收购了提供后支付服务、业务横跨台湾及东南亚的跨境电子商务服务公司“Tri-Link Asia Inc.”（总公司位于东京市港区，法人代表：桥本 茂），以及在台湾提供支付服务的三环亚洲股份有限公司（以下将统称 Tri-Link）。Paidy 将充分利用 Tri-Link 的经验和成果，在台湾市场推动 Paidy 后支付服务。

对于此次进入台湾市场，Paidy 法人代表杉江 陆表示：

“在电子商务和相关配套服务高速成长的台湾市场，我们将致力推动具备Paidy 优良的用户体验以及基于大数据分析风险管理的支付服务。将在整合 Tri-Link 团队现有的成果后，向台湾的商家以及对台湾市场有意愿的 Paidy 合作店铺提供针对台湾市场的服务。此外，本公司最大股东伊藤忠商事在台湾有着广泛的商业合作网络，非常期待以此为基础的各项商业合作。”

对于这次和Paidy的合作，Tri-Link 法人代表桥本 茂表示：

“这将极大化地借助 Paidy 后支付服务的长处，向客户提供更快捷方便的支付体验。凭借Paidy 的高知名度和企业信誉，我们将对台湾的电子商务市场发展做出贡献。”

【参考数据：台湾电子商务市场规模】

近几年台湾的电子商务市场以 10% 以上的增长率持续高速增长※1。2016年日本与台湾电子商务市场（B2C）规模分别为：日本 15 兆 1358 亿日元（约 4 兆 907 亿新台币※2），台湾 1 兆 1277 亿新台币。

(※1) 台Biz调查 https://taiwan-biz.net/business/1071.html

(※2) １新台币=3.7日元

【关于Tri-Link Asia Inc.】

公司所在地：日本东京市港区南青山 1-10-2 Minami-Aoyama A Bldg. 7F

法人代表：桥本 茂

公司首页：www.tri-linkasia.com

【关于Paidy后支付】

“Paidy后支付”始于2014年10月，是一种专攻电子商务，将款项整合的支付服务。消费者只需事前通过电子邮件、手机电话、手机短信或者自动语音应答进行身份确认，输入4位身份验证码之后，即可使用该服务完成购物。由于无需事前注册也无需提供信用卡，购物完成后消费者也只需在下个月于便利商店缴款或通过银行汇款即可完成支付，所以能给消费者提供安心、简单、便利的网络购物体验。

对于没有信用卡，或是不愿意使用信用卡消费的使用者而言，也因为能轻松地使用“Paidy 后支付”来消费，而对加盟店的客户增长及购买率有提升的效果，对于商品的退货及退款也能轻松应对。除了有 100% 的营收保证之外，加盟店也仅需负担手续费。截至 2019 年 6 月为止有超过 220 万消费者使用过“Paidy 后支付”服务，被消费者誉为安心、简单、便利的支付方式。

【关于Paidy Inc.】

Paidy Inc. 以致力于提供便利的金融服务为目的而创立。现主要提供无需信用卡的便利支付服务：“Paidy 后支付”，让不同年龄层的消费者都能使用。

公司所在地：日本东京市港区南青山1-24-3 WeWork Nogizaka 3F

董事会会长：Russell Cummer

法人代表：杉江 陆

公司首页：https://paidy.com/

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