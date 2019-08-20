Paidy 收購「Tri-Link」，進入台灣市場

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Paidy Inc.（總公司位在東京都港區，法人代表：杉江 陸，以下稱 Paidy）為了進入台灣市場，收購了提供後支付服務、業務橫跨台灣及東南亞的跨境電子商務服務公司：「Tri-Link Asia Inc.」（總公司位在東京市港區，法人代表：橋本 茂），以及在台灣提供支付服務的三環亞洲股份有限公司（以下將統稱 Tri-Link）。Paidy 將充分活用 Tri-Link 的經驗和成果，在台灣市場推動 Paidy 後支付服務。

對於此次進入台灣市場，Paidy 法人代表杉江 陸表示：

「在電子商務和相關配套服務高速成長的台灣市場，我們將致力推動具 Paidy 優良的用戶體驗以及基於大數據分析風險管理的支付服務。將在整合 Tri-Link 團隊現有的成果後，向台灣的商家以及對台灣市場有意願的 Paidy 合作店舖提供針對台灣市場的服務。此外，敝公司最大股東伊藤忠商事在台灣有着廣泛的商業合作網路，非常期待以此為基礎的各項商業合作。」

對於這次和Paidy的合作，Tri-Link 法人代表橋本 茂表示：

「將極大化地借助 Paidy 後支付服務的長處，提供客戶更快捷方便的支付體驗。憑藉Paidy 的高知名度和企業信譽，對台灣的電子商務市場發展做出貢獻。」

【參考資料：台灣電子商務市場規模】

近幾年台灣的電子商務市場以 10% 以上的增長率持續高速增長※1。2016年日本與台灣電子商務市場（B2C）規模分別為：日本 15 兆 1358 億日元（約 4 兆 907 億新台幣※2），台灣 1 兆 1277 億新台幣。

(※1) 台Biz調查 https://taiwan-biz.net/business/1071.html

(※2) １新台幣=3.7日元

【關於Tri-Link Asia Inc.】

公司所在地：日本東京市港區南青山 1-10-2 Minami-Aoyama A Bldg. 7F

法人代表：橋本 茂

公司首頁：www.tri-linkasia.com

【關於Paidy後支付】

「Paidy後支付」始於2014年10月，是一種專攻電子商務，將款項整合的支付服務。消費者只需事前通過電子郵件，手機電話，手機簡訊或者自動語音應答進行身份確認，輸入4位身份驗證碼之後，即可使用該服務完成購物。由於無需事前註冊也無需提供信用卡，購物完成後消費者也只需在下個月於便利商店繳款或透過銀行匯款即可完成支付，所以能給消費者提供安心、簡單、便利的網路購物體驗。

對於沒有信用卡，或是不願意使用信用卡消費的使用者而言，也因為能輕鬆地使用「Paidy 後支付」來消費，而對加盟店的客戶增長及購買率有提升的效果，對於商品的退貨及退款也能輕鬆應對。除了有 100% 的營收保證之外，加盟店也僅需負擔手續費。截至 2019 年 6 月為止有超過 220 萬消費者使用過「Paidy 後支付」服務，被消費者譽為安心、簡單、便利的支付方式。

【關於Paidy Inc.】

Paidy Inc. 以致力於提供便利的金融服務為目的而創立。現主要提供毋須信用卡的便利支付服務：「Paidy 後支付」，讓不同年齡層的消費者都能使用。

公司所在地：日本東京市港區南青山1-24-3 WeWork Nogizaka 3F

董事會會長：Russell Cummer

法人代表：杉江 陸

公司首頁：https://paidy.com/