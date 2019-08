Celsius Network s'associe à Bitcoin.com

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Celsius Network, la plateforme de cryptomonnaie la plus performante du secteur, a annoncé un nouveau partenariat avec Bitcoin.com, principale ressource de négociation, de l'actu et de mises à jour de bitcoins. Les utilisateurs des services Celsius sont désormais en mesure d’acquérir des BCH, BTC, ETH et autres cryptomonnaies mutuellement prises en charge par l’application Celsius sur la plateforme de négociation cryptée évoluée de Bitcoin.com, pour de modiques frais en offrant une meilleure accessibilité à la cryptomonnaie et à de précieux services cryptographiques.

Avec une mission conjointe visant à rendre les services financiers équitables, enrichissants et transparents, Celsius et Bitcoin.com ont la réputation d'offrir des services inclusifs conçus pour répondre aux besoins et aux intérêts de leurs solides communautés. Les membres de Celsius peuvent toucher un revenu en intérêts ateignant un TAP de 10,53 % sur les actifs de cryptage et utiliser leurs monnaies en garantie pour obtenir des prêts en dollars à des taux aussi faibles que 4,95 %, sans frais ni pénalité, sans minima ni plafond, et sans blocage. Bitcoin.com facilite l'achat de dizaines d'actifs cryptographiques instantanément, sans frais, à l'aide d'une carte de débit ou de crédit. C'est l'une des principales ressources pour avoir les dernières actus et mises à jour sur les cryptomonnaies.

L'intégration de Bitcoin.com dans l'application Celsius n'est que la première collaboration majeure prévue pour ce partenariat unique, alors que les deux sociétés continuent d'innover des services financiers qui sont mis actuellement à la disposition de la communauté sans cesse croissante de détenteurs de systèmes cryptographiques.

« Nous sommes très heureux de permettre aux utilisateurs de Celsius d'acheter des BCH et BTC sur l'application Celsius grâce à la technologie et l'infrastructure de Bitcoin.com , » a déclaré Stefan Rust, PDG de Bitcoin.com

« Permettre à notre communauté d’accéder à la plateforme de Bitcoin.com avec l’application Celsius est une étape majeure vers la simplification du processus d’intégration de la cryptomonnaie et aidera sans aucun doute à amener les futurs 100 millions de personnes dans l'univers de la cryptomonnaie. Nous sommes impatients d'explorer notre partenariat avec Bitcoin.com afin de faire bénéficier nos communautés d'avantages encore plus importants », a déclaré Alex Mashinsky, PDG de Celsius Network.

À propos de Bitcoin.com

Bitcoin.com est boosté pour changer le monde grâce à Bitcoin Cash (BCH). Notre suite d'outils de développement a été téléchargée plus de 36 000 fois dans plus de 100 pays. Notre équipe est le coeur et l'âme de l'industrie du Bitcoin Cash. Nous nous engageons à mettre des BCH à la disposition de tout le monde, quel que soit l'âge, le genre, la nationalité ou la situation financière.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.bitcoin.com/

À propos de Celsius Network

Celsius Network répond aux besoins financiers des consommateurs d’aujourd’hui du monde entier à l'aide d'une plateforme de revenus d’intérêts démocratisée et de prêts accessibles sur une application mobile. Celsius est une plateforme moderne fondée sur une conviction : les services financiers doivent uniquement servir les intérêts de la communauté des déposants, où les membres offrent un accès à des services financiers organisés non accessibles au travers des institutions financières classiques. Les détenteurs de systèmes de cryptographie peuvent toucher des intérêts en transférant leurs monnaies sur leur portefeuille Celsius et emprunter des dollars américains sur la base de leur garantie crypto à des taux d'intérêt aussi faibles qu'un TPA à 4,95 %.

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site www.celsius.network

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.