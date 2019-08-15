貿澤電子與格蘭·今原共同推出2019年Empowering Innovation Together系列短片「讓創意走進現實」

鳳凰城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--貿澤電子公司(Mouser Electronics Inc.)連續第五年與明星工程師格蘭·今原(Grant Imahara)合作，推出屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™（共求創新）系列中的最新短片「讓創意走進現實」(Engineering Big Ideas)。如欲觀看首支短片，請造訪https://youtu.be/VRrqHSJFqlM。

此次由四部分組成的系列短片將探討將創意轉變為產品的過程，並審視從發現到設計和最終開發的「商品化之路」。今原和貿澤將探討將創意付諸實踐過程中的停頓、起步、困難和成功的喜悅。他們將更深入地探索個人和小型團隊在缺乏大量企業資源和科技基礎設施的前提下，如何才能將最初的創意轉變為最終的產品。「讓創意走進現實」系列得到貿澤重要供應商Analog Devices、Intel®、Microchip Technology和Molex的支持。

在該系列的首支短片中，今原拜訪了尼古拉汽車公司(Nikola Motor Company)位於亞利桑那州的測試軌道。在那裡，他和執行長Trevor Milton探討了尼古拉汽車公司如何將其混合動力卡車設計構想最終推向市場，並在這一過程中徹底改變商業對經濟和環境的影響。

全球首屈一指的最新半導體與電子元件分銷商貿澤電子總裁兼執行長Glenn Smith表示：「從生產者到專業設計師和開發人員，創新都是科技人員前進的動力。我們看到，創新讓我們的客戶不斷創造和改善產品、服務與解決方案，從而改變我們的日常生活，正是這種動力給了我們靈感。」

長久以來一直是貿澤客戶的今原表示：「改變世界的人都是從創意開始的，他們運用自己的智慧以及借助培訓、工具和現有產品的力量，將構想轉變為最終的成品。今年我期待向大家展示一些了不起的科技創新。」

自2015年以來，Empowering Innovation Together計畫一直是最受好評、最知名的電子元件行銷計畫之一，介紹從未來的物聯網和智慧城市到機器人技術等一系列創新發展。

如欲瞭解有關本支短片及貿澤Empowering Innovation Together所有系列短片的更多資訊，請造訪 www.mouser.com/empowering-innovation，並在Facebook和Twitter上關注貿澤。

貿澤擁有廣泛的產品線和無與倫比的客戶服務，致力於提供先進的科技，為設計工程師和買家的創新提供支援。貿澤擁有全球最豐富的新型半導體和電子元件庫存，可用於最新的設計專案。貿澤電子的網站持續更新，並提供進階搜尋工具以協助客戶快速瞭解庫存情況。Mouser.com還提供資料手冊、供應商特定參考設計、應用筆記、技術設計資訊和工程工具等。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一流的授權半導體和電子元件分銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商快速推廣其製造合作夥伴的新產品。全球分銷商網站Mouser.com有多種語言和幣別可供選擇，提供來自近800家生產商的500多萬種產品。貿澤在全球有26個支援據點，提供一流的客戶服務，並從位於德州達拉斯南部的75萬平方英尺先進倉庫，向全球230個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。更多資訊，敬請瀏覽www.mouser.com。

關於格蘭·今原

工程界大名鼎鼎的格蘭·今原擅於將自己的工程專業知識與成功的影視事業相結合。除了在《流言終結者》(MythBusters)和《機器人大戰》(BattleBots)中扮演角色之外，今原還參與了眾多知名機器人的製作，包括《星際大戰》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深夜秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中會講話的骷髏機器人副手Geoff Peterson，以及勁量兔子(Energizer Bunny)。

商標

Mouser和Mouser Electronics是貿澤電子公司的註冊商標。Intel是英特爾公司在美國和其他國家的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱可能均為其各自所有者的商標。

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