贸泽电子携手格兰特·今原推出2019年Empowering Innovation Together系列短片“让创意走进现实”

菲尼克斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--贸泽电子公司(Mouser Electronics Inc.)连续第五年携手明星工程师格兰特·今原(Grant Imahara)，发布屡获殊荣的Empowering Innovation Together™（共求创新）系列中的最新一辑短片“让创意走进现实”(Engineering Big Ideas)。如需观看首支视频，请访问https://youtu.be/VRrqHSJFqlM。

此次由四部分组成的系列短片将探寻将创意转化为产品的过程，并审视从发现到设计和最终开发的“商品化之路”。今原和贸泽将探讨将创意付诸实践过程中的停顿、起步、困难和成功的喜悦。他们将更深入地探索个人和小型团队在缺乏大量企业资源和技术基础设施的前提下，如何才能将最初的创意转变为最终的产品。“让创意走进现实”系列得到了贸泽重要供应商Analog Devices、Intel®、Microchip Technology和Molex的支持。

在该系列的首支短片中，今原拜访了尼古拉汽车公司(Nikola Motor Company)位于亚利桑那州的测试轨道。在那里，他和首席执行官Trevor Milton探讨了尼古拉汽车公司如何将其混合动力卡车设计构想最终推向市场，并在这一过程中彻底改变商业对经济和环境的影响。

全球领先的最新半导体与电子元器件分销商贸泽电子总裁兼首席执行官Glenn Smith表示：“从生产者到专业设计师和开发人员，创新都是技术人员前进的动力。我们看到，创新让我们的客户不断创造和完善产品、服务与解决方案，从而改变我们的日常生活，正是这种动力给了我们灵感。”

作为贸泽一直以来的客户，今原表示：“改变世界的人都是从创意开始的，他们运用自己的智慧以及借助培训、工具和现有产品的力量，将构思转化为最终的成品。今年我期待着向大家展示一些了不起的技术创新。”

自2015年以来，Empowering Innovation Together计划一直是最受好评、最知名的电子元器件营销计划之一，介绍了从未来物联网和智慧城市到机器人技术等一系列创新发展。

如需了解有关本辑视频及贸泽Empowering Innovation Together所有系列短片的更多信息，请访问 www.mouser.com/empowering-innovation，并在Facebook和Twitter上关注贸泽。

贸泽拥有广泛的产品线和无与伦比的客户服务，致力于通过先进的技术为设计工程师和买家的创新提供支持。贸泽拥有全球最丰富的新型半导体和电子元器件库存，可用于最新的设计项目。贸泽电子的网站持续更新，并提供高级搜索工具以帮助客户快速了解库存情况。Mouser.com还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程工具等。

关于贸泽电子

伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)旗下公司贸泽电子是一流的授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商快速推广其制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站Mouser.com有多种语言和币种可选，提供来自近800家生产商的500多万种产品。贸泽通过全球26个支持网点提供一流的客户服务，并通过位于德州达拉斯南部的75万平方英尺先进仓库向全球230个国家/地区的逾63万家客户出货。更多信息，敬请浏览www.mouser.com。

关于格兰特·今原

工程界大名鼎鼎的格兰特·今原擅于将自己的工程专业知识与成功的影视事业相结合。除了在《流言终结者》(MythBusters)和《机器人大战》(BattleBots)中扮演角色之外，今原还参与了众多知名机器人的制作，包括《星球大战》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深度晚间秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中会讲话的骷髅机器人副手Geoff Peterson，以及劲量兔子(Energizer Bunny)。

商标

Mouser和Mouser Electronics是贸泽电子公司的注册商标。Intel是英特尔公司在美国和其他国家的注册商标。本新闻稿中提及的所有其他产品、标识和公司名称可能均为其各自所有者的商标。

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